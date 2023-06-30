Укусы змей нельзя прижигать и накладывать жгут

Врач Тимур Асанов пояснил о четырех действиях, которые нельзя делать при укусах змей.

Терапевт Асанов объяснил, чего следует избегать и не делать пострадавшему при укусах змей, чтобы не навредить еще больше.

Отсасывание яда. Врачи предостерегают от попыток отсосать яд из ранки. Такие манипуляции могут только спровоцировать ухудшение состояния пострадавшего.

Прижигание. Нельзя прижигать место укуса. Асанов объяснил, что поверхностная обработка чем-то горячим не уменьшит действие яда, который всасывается в кровь.

Накладывать жгут. Ни в коем случае нельзя накладывать жгут на место укуса змеи. Он только ухудшит ситуацию, вызовет гангрену и увеличит риск смерти, потому что из-за него кровь застаивается и ткани могут даже омертветь. Но яд распространяется мгновенно.

Бег. Специалист предупреждает, что рискованно бросаться наутек и бежать сразу же после укуса. Это заставит кровь течь быстрее, а это может привести к увеличению количества токсина, который распространяется по всему телу.

Если человека укусила змея, необходимо вызвать скорую помощь и по возможности двигаться медленно.

Основные советы врача при укусах змей сводятся к ряду простых действий: Помогите укушенному человеку лечь, промойте место укуса теплой водой, обработайте рану антисептиком, наложите повязку, давайте пить пострадавшему много воды.