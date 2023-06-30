Рупор кремлевской пропаганды: “Герань-2” в Великом Бурулуке

Эпичный прилет БПЛА-камикадзе "Герань-2" по располаге НАТОвских наемников в Великом Бурулуке в Купянском районе.

Уничтожено более 50 иностранных наемников и еще более 20 получили ранения.

Трупы после прилета вывозили в Купянск и Харьков. У всех местных жителей в районе удара досматривали телефоны. Искали наводчиков.

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