Рупор кремлевской пропаганды: “Герань-2” в Великом Бурулуке
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Эпичный прилет БПЛА-камикадзе "Герань-2" по располаге НАТОвских наемников в Великом Бурулуке в Купянском районе.
Уничтожено более 50 иностранных наемников и еще более 20 получили ранения.
Трупы после прилета вывозили в Купянск и Харьков. У всех местных жителей в районе удара досматривали телефоны. Искали наводчиков.
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Источник: Colonel Cassad
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