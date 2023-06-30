Мнение: О трёх мегапреимуществах женщин 40+… Надо брать?

И опять на календаре пятница. Сам Бог велел: в такой день — о бабах женщинах! Ловите очередное #пробаб.

Попался пост коллеги о преимуществах дам за 40. Хвалили их там на все лады, особенно в том плане, что лишь «с такими женщинами партнёры получают массу приятных бонусов». Как пить дать, вы уже поняли, какого свойства.

И знаете, в чём прикол?

Нет, он не в том, что о преимуществах женщин за 20 никто даже и не подумает распинаться, настолько всё «очевидно». Самое тут любопытное, что всего лишь лет 10-15 назад точно так же в комплиментарном духе расписывались преимущества тех, кому за 35. А ещё лет столько же тому обсуждали тех, кому за 30, про героинь же нынешних опусов говорили кратко: «сорок лет — бабий век».

Что ж, похвальное стремление прекрасного пола — а все «научные» и досужие статьи такого сорта, даже будучи подписанными мужскими никами, явно пишутся не авторами, но авторками — поспорить с природой и поднять возрастную планку для всех сторон жизни, в том числе самых-самых. Культ молодости, туды его в качель! Но преимущества…

Вот, типа, первое: «женщины за 40 успели хорошо изучить себя, знают, чего хотят и прямо говорят об этом партнёрам».

О, да, успели. Это «изучение» — какой деликатный эвфемизм! — начинается ещё в пубертатном возрасте с девочковых экспериментов наедине с собой, а приводит к тому, что женщина «знает, чего хочет» слишком хорошо и слишком точно. Так что она действительно не стесняется говорить, как именно, в какой последовательности и т.п., выдавая порой подробнейшие инструкции. Мужчина в такой ситуации оказывается чем-то вроде робота, призванного следовать «программе». Надо ли говорить, что юные девы «изучили себя» ещё не настолько хорошо, а потому гибки, спонтанны и просто получают удовольствие…

Или вот второе: «#женщины за 40 реже тревожатся по поводу того, как выглядят в постели, и легче идут на эксперименты, а порой даже предлагают их сами».

Тут всё прекрасно, кроме одного: в реальной жизни дела обстоят ровно наоборот. Молодые девчонки, пока ещё лишённые килограммов, целлюлитов и прочих «галифе» вообще не парятся «по поводу того, как выглядят в постели» — они видят себя в зеркале, к тому же не вылезают из фитнес-центров, в отличие от. Дамы в возрасте комплексуют чаще. Ибо тоже видят себя в зеркале. Что же до «экспериментов», то их женщины 40+ в основном напробовались и наелись, а ещё — см. выше — «знают, чего хотят». И это совершенно точно не экспериментальные практики, которым с энтузиазмом предаются… фитоняшки.

«#женщина в 40 находится на пике своих возможностей: испытывает желание, влечение, возбуждение, страсть, она уверена в себе и самодостаточна, умеет брать и давать ласку, получая удовольствие, и знает, как довести партнёра до экстаза».

Красивая #реклама. Но правда жизни заключается в том, что пресловутый «пик женских возможностей» в большей мере связан с «тикающими часиками» (не в смысле деторождения) и пониманием, как быстро уходит время. Спешат «добрать от жизни всё», пока не поздно, проще говоря. Что же до «знает, как», то между знать, уметь, хотеть и сделать — огромного размера дистанция, увеличивающаяся от глагола к глаголу. Ну и, по правде говоря, объём этих пикантных знаний, а тем более умений и навыков у среднестатистической женщины за 40 сильно преувеличен.

Впрочем, во всяком возрасте есть свои плюсы. Имеются они и у дам 40+. Как минимум, с ними есть «о чём трахаться», если вы смотрели этот фильм. И они уже не так легки на подъём, как юные феечки — стабильности в отношениях будет больше. Ну и пресловутый борщ готовят лучше.

Это, по крайней мере, вполне реальные преимущества, мега- они, или нет. Но перевешивают ли они те, разрекламированные? Да и хороший товар ведь в рекламе не нуждается?

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