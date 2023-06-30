Скандалы: «Росатом» вложит $600 млн в добычу лития в Боливии

Зачем атомной корпорации понадобилось сырье для батареек и аккумуляторов

«Дочка» «Росатома» Uranium One Group подписала с боливийской госкомпанией Yacimientos de Litio Bolivianos («Литиевые месторождения Боливии») рамочное соглашение о строительстве промышленного комплекса по добыче и производству карбоната лития, сообщил «Росатом» и подтвердило правительство Боливии.

В июне 2022 года Yacimientos de Litio Bolivianos заявила о том, что Uranium One Group вошла в число финалистов конкурса на разработку нескольких месторождений лития наряду с американской Lilac Solutions, а также четырьмя компаниями из Китая. Президент боливийской госкомпании Карлос Рамос говорил, что эти претенденты предоставили лучшие технологии для разработки месторождений и организации производства.

Uranium One Group займется разработкой месторождения Пастос Грандес, расположенного в департаменте Потоси на юго-западе Боливии. Для «Росатома» это первый масштабный зарубежный проект в сфере производства лития, инвестиции в который составят порядка $600 млн, заявил Кирилл Комаров, первый заместитель гендиректора, директор блока по развитию и международному бизнесу «Росатома». По его словам, предполагается строительство промышленного комплекса мощностью 25 тыс. т (6% от мировой добычи) карбоната лития в год с возможностью его увеличения по результатам геолого-разведочных работ. Ввод первой очереди и начало производства готовой продукции намечен уже в 2024 году, выход на полную мощность (25 тыс. т) — в 2027 году.

Зачем «Росатому» производить литий в Боливии

Литий является сырьем для производства аккумуляторов и систем накопления энергии, необходимых для электротранспорта и возобновляемых источников энергии. Крупнейшими в мире производителями лития являются Австралия (55%), Чили (26%), Китай (14%) и Аргентина (6%). При этом в Боливии, где до сих пор почти не велась добыча (543 т карбоната лития в год; для сравнения: соседнее Чили добывает 208 тыс. т в год), по данным геологической службы США, сосредоточено 21 млн т, или в 21,4% мировых ресурсов этого металла. В России тоже еще не добывается литий, поэтому она импортирует около 9 тыс. т карбоната лития в год из Южной Америки.

В апреле 2023 года президент Боливии Луис Арсе заявил, что его страна «вступила в эру лития и ей нужно ускоряться». Для этого и были привлечены иностранные партнеры, включая Uranium One Group. Благодаря новым технологиям добычи Боливия сможет начать экспорт литиевых аккумуляторов в 2026 году, а к 2030 году она должна обеспечивать до 40% мировых поставок лития, что сделает ее «мировой столицей лития», говорил он ранее. Несмотря на небольшой объем добычи, боливийцы для разработки своих месторождений могут использовать технологии и методики, уже хорошо опробованные на аналогичных по геологическому строению залежах Чили и Аргентины, отмечает аналитик «Выгон Консалтинг» Айрат Арифуллин. Речь идет о технологии выпаривания, которая в настоящее время на мировом рынке является наиболее эффективной, но в силу климатических особенностей не может применяться в России, указывает он.

«Росатом», который уже строит в Боливии Центр ядерных исследований и технологий, планирует участвовать там в создании полной цепочки добавленной стоимости коммерческого применения лития — от добычи до выпуска аккумуляторов. К тому же компания заинтересована в диверсификации источников поставок металла для своих российских проектов, сказал РБК ее представитель. Госкорпорация строит на территории Балтийской АЭС в Калининградской области гигафабрику по производству аккумуляторных батарей для электромобилей, запуск которой запланирован на осень 2025 года.

«Боливийский литий рассматривается нами наравне с планируемыми поставками с российских месторождений для сырьевого обеспечения формируемой в нашем контуре цепочки полной производственной кооперации «от рудника до систем накопления энергии», — добавляет представитель госкорпорации. «Росатом» совместно с «Норильским никелем» планирует заняться добычей лития на крупнейшем в России Колмозерском месторождении в Мурманской области с запасами 75 млн т (около 19% всех запасов в России). Их совместное предприятие «Полярный литий» получило лицензию на это месторождение в феврале 2023 года.

Однако завершение проектирования и геолого-разведочных работ на этом проекте планируется только через несколько лет, а выход на проектную мощность 45 тыс. т в год — к 2030 году. «Колмозерский проект стартует в правильное время, когда стремительно растет спрос на литий в производстве электротранспорта и накопителей энергии. С учетом заявленных в других странах проектов по добыче лития нам необходимо двигаться быстро», — говорил тогда старший вице-президент — производственный директор «Норникеля» Сергей Степанов. По его словам, партнерство с «Росатомом» обеспечит проекту совместную интеграцию во все переделы батарейной отрасли.

Несмотря на экономическую привлекательность проектов в Боливии, существуют значительные риски при транспортировке сырья через морские порты Чили и Аргентины, в связи с чем стратегически важно сконцентрировать усилия на добычу российского рассольного лития для обеспечения России дефицитным сырьем, считает Арифуллин.

Тимофей Дзядко, Георгий Смирнов

Оригинал материала: “РБК”