Элегантно и утонченно: минималистичный маникюр – жемчужный нюд

Если вы являетесь поклонницей минималистичного маникюра, обратите внимание на тренд сезона – жемчужный нюд. Жемчуг практически стал фаворитом сезона, а ногтях он смотрится особенно элегантно, нежно и утонченно.

Неповторимая классика

Жемчуг является не только ювелирным шедевром, но и новым вдохновителем минималистичного нейл-дизайна. После появления тренда «глазированные ногти» (это все равно, что «жемчужные ногти), бьюти-сфера изменилась раз и навсегда. Жемчужный нюд считается неповторимой классикой, он особенно актуален в летнее время (хотя он привлекательно смотрится и в любое другое время года).

Отличная альтернатива

Нюдовый маникюр является очень стильным и эффектным, однако некоторые девушки считают его немного скучным. Именно летом хочется больше экспериментировать, поэтому рассматриваются более яркие дизайны, но привыкшим к более сдержанной концепции модницам это кажется чрезмерным. Именно поэтому они прибегают к компромиссному варианту, которым и является жемчужный маникюр.

Разновидности

В жемчужном нюде есть много разных дизайнов, которые наверняка вам покажутся привлекательными. Гладкое однотонное покрытие — это классика, которая привлекательно смотрится на ногтях любой длины и формы. Можно соригинальничать и изобразить на ногтях жемчужную ракушку, такой вариант также будет смотреться восхитительно. Отличной идеей будет поэкспериментировать и использовать другие лаки и фактуры (комбинировать разные покрытия, при этом придерживаясь жемчужно-нюдовой концепции).

Преимущества

Их очень много, поскольку жемчужный нюд всегда выглядит просто потрясающе. Он отлично смотрится на ногтях любой длины и формы, замечательно стилизуется, уместен в любую погоду и для любого выхода. Это один из самых нежных и женственных дизайнов, которые никого не оставляют равнодушным. Плюсом также является то, что такой маникюр подходит представительницам всех возрастов.

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Универсальность также является основным преимуществом. Как уже было сказано, этот маникюр подходит всем, ко всему и всегда. Кроме того, он выглядит не менее привлекательно и без коррекции. То есть, если вы по какой-то причине не успели его поправить в салоне, огорчаться не стоит. Даже на отросших ногтях он будет смотреться красиво, особого контраста по сравнению с только что сделанным маникюром не будет.

Маникюр с жемчужной втиркой

Есть много вариантов оформления маникюра жемчужный нюд. Он может быть с перламутровыми белыми, пыльно-розовыми, бледно-голубыми, сероватыми, молочными и другими оттенками. Френч в жемчужном исполнении остается вне конкуренции, поскольку французский маникюр популярен и красив сам по себе, а с перламутровым отливом станет еще красивее.

Также очень привлекательно и стильно смотрятся на нем стразы. Маникюр сразу становится нарядным и эффектным, его можно использовать для торжественных случаев. Отлично смотрится как глянцевый, так и матовый нейл-арт. Можно также придать каждому ногтю свой оттенок или выделить несколько ноготков при помощи тона, отличающегося от цвета других ногтей, в качестве акцента.

Вместо заключения

Характеристикой жемчужного нюда является красота, элегантность, утонченность, универсальность и аккуратность. Вид нежных и ухоженных ногтей наверняка никого не оставит равнодушным. Поэтому вы можете выбирать понравившийся вам дизайн и ловить на себе восхищенные взгляды. А еще радоваться тому, что выбрали самый практичный маникюр.

Вы можете спокойно и с удовольствием отдыхать летом, греясь под ласковыми лучами солнца вместо того, чтобы тратить драгоценное летнее время в салоне. У вас есть замечательная возможность за время двухнедельного отдыха сделать всего одну коррекцию, а если вы научитесь использовать жемчужную втирку сами, это будет просто замечательно.