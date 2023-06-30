 

Представитель “Матч ТВ” предложил организовать бой Цукерберга с Маском в Москве

30.06.2023, 14:45, Разное
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Василий Конов, заместитель генерального продюсера канала “Матч ТВ”, предложил Илона Маска устроить в Москве бой с Марком Цукербергом. Об этом пишет RT со ссылкой на аккаунт Конова в социальных сетях.

“Давайте поднимем шумиху, и вы сразитесь с Цукербергом в Москве? Первоклассное производство «Матч ТВ», гарантированный ажиотаж зрителей на стадионе финального матча ЧМ-2018, в Большом театре или в центре города! Или, наверное, на Красной площади — почему бы и нет?” – предположил заместитель генерального продюсера.

Днем ранее сообщалось, что бой между миллиардерами может состояться в Колизее. По сообщениям, с аналогичным предложением выступил Дарио Франческини, министр культуры Италии.


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