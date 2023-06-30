Представитель “Матч ТВ” предложил организовать бой Цукерберга с Маском в Москве

Василий Конов, заместитель генерального продюсера канала “Матч ТВ”, предложил Илона Маска устроить в Москве бой с Марком Цукербергом. Об этом пишет RT со ссылкой на аккаунт Конова в социальных сетях.

“Давайте поднимем шумиху, и вы сразитесь с Цукербергом в Москве? Первоклассное производство «Матч ТВ», гарантированный ажиотаж зрителей на стадионе финального матча ЧМ-2018, в Большом театре или в центре города! Или, наверное, на Красной площади — почему бы и нет?” – предположил заместитель генерального продюсера.

Днем ранее сообщалось, что бой между миллиардерами может состояться в Колизее. По сообщениям, с аналогичным предложением выступил Дарио Франческини, министр культуры Италии.