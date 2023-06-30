Скандалы: Убийство из арбалета, похищение знаменитого адвоката и дерзкий побег

Как ловили самого опасного преступника России Александра Мавриди

Мособлсуд вынес приговор по нашумевшему уголовному делу убийцы Александра Мавриди. Он получил 20 лет колонии строгого режима за убийство владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова, которого в СМИ называли колбасным королем. Еще одной жертвой преступника стал известный московский адвокат Алексей Завгородний: его похитили и два года держали в неволе, накачивая психотропными препаратами.

После задержания Мавриди всеми силами пытался избежать суда: он менял показания, жаловался на пытки, симулировал психическое расстройство и даже совершил дерзкий побег из изолятора в подмосковной Истре. За помощь в поимке опасного преступника МВД объявило награду в 1,5 миллиона рублей. Подробности резонансного дела выясняла «Лента.ру».

Вечер 1 ноября 2020 года. Деревня Аносино в Московской области. За 500 метров от дома владельца компании «Мясная империя» Владимира Маругова останавливается автомобиль Citroen Jumpy. Из него выходят двое мужчин в масках и перчатках — 49-летний Александр Мавриди и его подельник Паши Ахмедов. У них в руках арбалет и нож.

Они перебираются через забор дома Маругова и прячутся около бани. Преступники знают: хозяин со своей любовницей Сабиной Газиевой приезжают сюда минимум раз в неделю. Расправиться с Маруговым незваные гости пробовали уже четыре раза, но их планы постоянно срывались. Теперь же убийцы решают довести дело до конца и врываются в баню.

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Родина Александра Мавриди, ставшего одним из самых известных российских убийц последних лет, — Алма-Ата (Казахстан). Правда, там его знают под именем Александра Прудникова и связывают с одной из самых известных ОПГ страны, созданной криминальным авторитетом Несипбаем Насеновым по кличке Рыжий Алмаз.

По данным казахских СМИ, Прудников в группировке Рыжего Алмаза занимался выбиванием денег из несговорчивых коммерсантов, которые не хотели делиться с бандитами прибылью.

Прудников, ныне Мавриди, попал в ОПГ Рыжего Алмаза еще на заре своей туманной юности. Там его взял под свое крыло киллер этой группировки, и, возможно, он же знакомил ученика с азами своего кровавого ремесла

Сергей (имя изменено) бывший сотрудник Южного регионального управления по борьбе с организованной преступностью комитета криминальной полиции МВД Казахстана

После того как в 1998 году Рыжий Алмаз был убит в Испании, во главе его ОПГ встали новые лидеры. С ними Прудников не нашел общего языка и вскоре окончательно рассорился. Но криминальные авторитеты не простили ему такую дерзость и задумали избавиться от него.

Покушение на Прудникова оказалось неудачным, а он понял, что за ним ведется охота, и спрятался в психиатрической больнице. За немалые деньги он добился признания невменяемым и избежал не только мести лидеров ОПГ, но и тюрьмы в Казахстане. Впрочем, и бандиты, и полицейские по-прежнему угрожали ему на родине.

Окончив «лечение» в психбольнице, Прудников решил перебраться в Россию. Для этого он сначала сменил фамилию на Мавриди (от греческого mαύρος — черный) — видимо, вспомнив о свои греческих корнях, а в 2011 году женился на жительнице Краснодарского края и на этом основании уже год спустя получил российское гражданство.

Впрочем, тихая семейная жизнь для Мавриди целью не была. В 2012 году он перебрался в Москву, где представлялся холостым коммерческим директором фитнес-центра, но на самом деле все глубже погружался в криминальный мир столицы.

Роковое знакомство

В 2019 году Мавриди оказался по делам в Нагатинском отделе ЗАГС, куда перед самым закрытием пришла Татьяна Маругова — бывшая жена владельца компаний «Мясная империя» и «Озерецкие колбасы» Владимира Маругова. Татьяне срочно требовалась копия заключения о смерти 25-летнего сына Александра, который 8 июля 2019 года прогиб в ДТП.

Мавриди пропустил женщину вперед, и они разговорились. Маругова оставила ему свою визитку, а он, в свою очередь, стал оказывать эффектной знакомой знаки внимания, искать общения и встреч с ней. Случай подвернулся быстро: в загородном доме Татьяны начались проблемы с трубами, на что она пожаловалась новому другу.

Мавриди тут же предложил свою помощь: нанял мастеров и вместе с ними отправился к Татьяне. Такой жест женщина оценила: Александр стал вхож в ее дом и вскоре был посвящен в семейные проблемы. Оказалось, что у Татьяны затянулись судебные тяжбы с бывшим супругом.

Владимир Маругов в 2015 году ушел от нее к любовнице Сабине Газиевой, оставив жене и единственному наследнику особняк на Рублевке, квартиру в центре Москвы и колбасный завод. Однако после того, как его новая избранница родила сына, бизнесмен пожалел о своей щедрости и решил через суд вернуть имущество.

После того как я отказалась переоформить имущество, со стороны бывшего мужа стали поступать угрозы. Мне говорилось, что если я не угомоню своих юристов, то буду лишена здоровья и жизни. [Владимир Маругов] угрожал, что сожжет мой дом. Сказал: «Если ты не подчинишься, я все равно все у тебя отберу»

Татьяна Маругова из интервью программе «Пусть говорят»

По мнению следователя Сергея Баканова, который работал по делу Мавриди, именно тогда у Александра возник план устранить колбасного короля Маругова, а затем жениться на богатой и благодарной Татьяне.

[Мавриди] хитрый человек, хороший психолог. У него методы — как у мошенника: он умеет втереться в доверие, произвести впечатление, правильно себя преподнести. Татьяна на первой нашей встрече говорила о нем с восхищением и не верила, что он мог совершить преступление

Сергей Баканов, майор юстиции, следователь ГСУ СКР по Московской области

Четыре попытки

Мавриди расспрашивал Татьяну о жизни и привычках бывшего мужа и параллельно готовился к преступлению.

К делу он привлек своего друга Паши Ахмедова, которого уговорил переехать в Москву из Казахстана. Вместе они трижды приезжали к дому Маругова, но первые два раза хозяина не оказывалось дома. На третий раз, 30 октября, преступникам повезло больше. Увидев свет в доме и машину бизнесмена во дворе, они перелезли через забор и вдоль него прошли до гаража, где в тот момент находился Маругов. Мавриди собирался похитить колбасного короля и разобраться с ним где-нибудь в укромном месте.

Но бандиты увидели, что бизнесмен куда крупнее, чем они ожидали, и поняли, что вряд ли смогут скрутить его даже вдвоем. Тогда Мавриди решил убить Маругова на месте — руками Ахмедова, вооруженного ножом. Но тот заметил камеру видеонаблюдения на фасаде дома, замешкался и упустил момент.

Если бы у нас было оружие бесшумного дальнего действия, мы могли бы убить [Маругова] уже тогда

Александр Мавриди из показаний следователю Сергею Баканову

Мавриди понимал, что быстро и просто достать пистолет с глушителем не получится, поэтому его выбор пал на арбалет: тот находился в свободной продаже, не требовал разрешения и стоил недорого. Уже на следующий день, 31 октября, Мавриди и Ахмедов поехали за ним в торговый центр.

Заодно подельники купили болты (короткие толстые стрелы), мишени и нож. Вернувшись домой в Одинцово, Мавриди стал пристреливаться и, быстро освоив технику обращения с арбалетом, решил не откладывать убийство.

Стрела для короля

На дело Мавриди и Ахмедов пошли 1 ноября 2020 года (речь об этом шла в начале статьи). Они ворвались в баню и застали Маругова в кресле-качалке. Его любовницу Газиеву Ахмедов потащил в другое помещение и связал. Маругов в это время схватил кочергу и стал наступать на Мавриди. Бандит подпустил его на шаг и выстрелил из арбалета.

Болт насквозь пробил грудь бизнесмену, но не остановил его — он продолжил размахивать кочергой. Тогда Мавриди выбил орудие из рук противника и той же кочергой стал бить его по голове. Оставив окровавленного бизнесмена на полу в бане, убийцы бросились к машине и скрылись с места преступления.

Некоторое время спустя Газиевой удалось освободить ноги, со связанными руками найти телефон и сообщить в экстренные службы о нападении на дом. Между тем автомобиль преступников с номерами, закрытыми целлофаном, привлек внимание полицейских. Требования остановиться Мавриди и Ахмедов проигнорировали, началась погоня.

Уходя от преследования, сообщники заехали в тупик и застряли в кювете. Бросив в машине документы и орудие убийства, они скрылись в лесу и разбежались в разные стороны. Ахмедов оторвался от погони и спрятался в гуще деревьев. Там он сбросил с себя верхнюю одежду и остался ночевать.

На рассвете Ахмедов забрался в кузов мусоровоза и так проехал несколько километров, а затем пересел на попутный транспорт

Он хотел добраться до Казани, но его задержали на подъезде к городу.

К тому времени сотрудники правоохранительных органов задержали Мавриди. Он оказался менее изобретательным: сразу из леса на попутках добрался до своего автомобиля Range Rover, на котором вначале отправился домой в Одинцово, а оттуда — в квартиру своего сына.

Несколько часов спустя туда ворвались оперативники, которых ждало неожиданное открытие. На полу, прикованный к батарее, сидел известный московский адвокат Алексей Завгородний.

Когда Завгородний был обнаружен, он еле связывал слова. Человек был в ужасном состоянии — его на протяжении длительного времени накачивали [психотропными] препаратами

Сергей Баканов, майор юстиции, следователь ГСУ СКР по Московской области

Адвокатская тайна

Мавриди познакомился с Завгородним еще в 2018 году. Тогда ему была необходима помощь адвоката для решения вопросов по земельному участку, и ему порекомендовали обратиться к Завгороднему. Последний известен тем, что когда-то защищал Александра Солоника по кличке Саша Македонский — одного из самых известных киллеров лихих 90-х.

Разговорившись на встрече, Мавриди рассказал, что всегда мечтал быть адвокатом, и попросился к Завгороднему в помощники. С тех пор они стали тесно общаться и вместе отдыхать. За многочисленными застольями Мавриди постепенно выпытывал у нового друга информацию о его недвижимости в России и за рубежом.

Летом 2018 года Мавриди решил действовать. Он позвонил отдыхавшему в Крыму Завгороднему и напросился присоединиться. Уже на обратном пути в Москву Мавриди нашел объявление о сдаче дома в Одинцово и предложил Завгороднему продолжить отдых там.

Однако, когда адвокат оказался в доме, «товарищ» отобрал у него документы и телефон. Следующие два года Завгородний провел взаперти в одной из комнат.

Первое время Мавриди следил за пленником через камеру видеонаблюдения, но вскоре понял, что ему необходим помощник

В то время в Казахстане как раз был помилован и отпущен на свободу приятель Мавриди Константин Барский. Александр предложил ему перебраться в Россию и обещал бесплатное проживание в одинцовском доме в обмен на присмотр за адвокатом.

За два года, что Завгородний был пленником, Мавриди переписал на жену Ахмедова и свою племянницу три московские квартиры и парковочное место, принадлежавшие адвокату. Для этого документы Завгороднего отправили в Казахстан, где похожий на него актер подписал все доверенности.

Правда, прощаться со своим испанским особняком адвокат никак не хотел, а поддельные доверенности для такой сделки не годились. В итоге Мавриди терпеливо ждал, когда Завгородний согласится отдать ему особняк. А чтобы никто не хватился Завгороднего, Александр заставил его написать отказ от своего статуса и направить документ в адвокатскую палату.

Кроме того, Мавриди вывозил пленника «в люди» — на фотосессии, а снимки затем рассылал друзьям и дочери Завгороднего, которая жила в Великобритании.

Папа жил хорошей жизнью: неплохой заработок, дорогостоящее имущество и отдых, красивые девушки. А тут пошли фото из каких-то саун и с природы. Он начал странно одеваться. Но то, что отца могли похитить, мне даже в голову не приходило

Из показаний дочери Алексея Завгороднего

Побег от признаний

После убийства колбасного короля Маругова Мавриди приехал в съемный дом в Одинцово, забрал оттуда Завгороднего и следившего за ним Барского и перевез их в квартиру сына, где и был задержан. После этого Александр упорно хранил молчание, ссылаясь на 51-ю статью Конституции, которая дает право не свидетельствовать против себя.

Задержанный был уверен, что следствие не сможет доказать его вину. Однако когда Мавриди предъявили результаты экспертиз и провели очные ставки, он неожиданно сказал, что признается во всем.

Но буквально за день до встречи со следователем Александр решился на побег

В то время Мавриди для проведения следственных мероприятий доставили в изолятор временного содержания (ИВС) в подмосковной Истре. Там на прогулке он подслушал разговор четырех уроженцев Молдавии — Дениса Грозаву, Николая Тетери, Ивана Цуркану и Александра Бутнару.

Для всех них прокурор запросил внушительные сроки за мошенничество и насилие в отношении представителя власти. Пятеро арестантов переговорили между собой и решили устроить побег. Ночью 6 августа 2021 года молдаване уговорили дежурного Сергея Лаврентьева перевести Мавриди к ним в камеру — якобы для игры в нарды.

Кроме того, они попросили не закрывать в их камере «кормушку» — окно для подачи еды, сославшись на жару. У арестантов уже был припасен гаечный ключ — его происхождение так и осталось неизвестным. Сами беглецы утверждают, что якобы случайно нашли инструмент во время прогулки.

Как бы то ни было, дождавшись, когда сотрудники ИВС уйдут в свое помещение, заговорщики через «кормушку» скрутили болты на наружном замке и выбрались из камеры. Затем они прошли через заднюю дверь изолятора, вскрыли замок на воротах и оказались на свободе.

Пропажу арестантов заметили лишь во время утреннего обхода

По записям с видеокамер удалось отследить, что Мавриди с подельниками добрались до ближайшей железнодорожной станции, но затем их следы терялись. Поиски беглецов сразу же начали российские оперативники вместе с коллегами из Казахстана.

Правоохранительные органы не исключали, что Мавриди мог отправиться на родину. Между тем в руки полицейских первыми попали Грозаву и Цуркану. Они пытались отсидеться на съемной квартире в Подольске, но соседи опознали их по фотороботам, расклеенным в городе.

Следом за ними взяли Тетерю. Четвертый беглец — Бутнару — решил сдаться сам. Он оказался последним, кто видел Мавриди, — их пути разошлись в лесу под Лобней.

Цена репутации

Мавриди удавалось скрываться больше месяца. МВД России даже объявило за информацию о его местонахождении награду в миллион рублей, 25 августа обещанную сумму увеличили еще на 500 тысяч. Беглец все это время прятался в заброшенных домах, церквях и на заправках, обустраивая их предметами быта, которые находил на свалках.

Небритый и переодетый в лохмотья, он притворялся бездомным и просил у прохожих по 50-100 рублей

Собрав небольшую сумму, Мавриди купил самый дешевый телефон и позвонил заграничным друзьям. По словам замруководителя первого управления по расследованию особо важных дел подмосковного управления СКР Руслана Юсупова, Мавриди отличался хорошей памятью и помнил наизусть важные номера телефонов.

Старые друзья через посредника передали Мавриди 3 тысячи долларов, 1350 евро и 70 тысяч рублей — общая сумма на тот момент была эквивалентна более чем 400 тысячам рублей. Но этого Александру оказалось недостаточно, и он вспомнил о своей московской знакомой Татьяне Маруговой.

Через священника церкви, в которую ходила Маругова, Мавриди попросил передать Татьяне записку с требованием продать ее квартиру в центре Москвы за миллион долларов и отдать эти деньги ему. В противном случае он грозил распустить о женщине грязные слухи и обвинить ее в заказе убийства бывшего мужа.

Но воплотить свои угрозы в жизнь Мавриди было не суждено. 14 сентября 2021 года около магазина в московском районе Митино он попал в объективы камер городской системы видеонаблюдения, подключенные к системе распознавания лиц.

К тому моменту Мавриди уже нашел человека, который за полторы тысячи долларов обещал доставить его на Украину и там сделать ему новые документы

Сергей Баканов, майор юстиции, следователь ГСУ СКР по Московской области

«Он стал косить под психа»

При задержании Александр Мавриди попытался оказать сопротивление, но его быстро скрутили. Тогда он сменил тактику: прикинулся неким Ивановым из Ростова, изображал полное непонимание происходящего и всячески отрицать свою причастность к каким-либо преступлениям.

Но когда и это не сработало, Мавриди прикинулся душевнобольным. Через адвоката он требовал проведения экспертиз, но они показывали, что обвиняемый абсолютно здоров. Несмотря на это Мавриди упорно продолжал имитировать психическое расстройство: инсценировал попытки самоубийства и кричал, что видит демонов.

О том, что Мавриди будет изображать душевнобольного, вначале я услышал из его разговора с адвокатом. Потом у него обнаружили литературу, где объяснялось, как это делать правдоподобно. Но эксперты поставили точку в этой истории, указав в своем заключении, что обвиняемый просто стал профессионально косить под психа

Сергей Баканов, майор юстиции, следователь ГСУ СКР по Московской области

Когда стало понятно, что суд принял во внимание заключение экспертов, Мавриди замолчал и отказался отвечать на вопросы. Заговорил он лишь когда ему дали последнее слово, пытаясь выставить виновным убитого им Владимира Маругова.

Если бы Маругов повел себя иначе в отношении Татьяны и сына, то бог бы так не распорядился. Я признаю вину и прошу прощения у потерпевших

Александр Мавриди в последнем слове на суде

Впрочем, и этот прием не сработал: 26 июня Мособлсуд приговорил Александра Мавриди к 20 годам колонии строгого режима. Он признан виновным по целому набору статей УК РФ — в том числе статьям 105 («Убийство»), 126 («Похищение человека»), 163 («Вымогательство») и 313 («Побег из-под стражи»).

Илона Палей

Оригинал материала: “Лента.ру”