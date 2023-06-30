 

Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

30.06.2023, 13:51, Разное
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Покупка собственной недвижимости – мечта многих людей. Однако далеко не все могут осуществить ее по щелчку пальцев. Особенно, если речь идет о семьях, в которых подрастают трое и более детей. К счастью, у многодетных родителей есть шанс обеспечить себя и своих чад крышей над головой за счет государства. Однако для этого необходимы определенные условия.

Чтобы получить жилье бесплатно, семья должна быть не только многодетной, но и малоимущей. Обязательно, чтобы оба статуса были официально установлены и документально подтверждены. Кроме того, еще одним обязательным условием является наличие российского гражданства как у родителей, так и у их детей. Более того, члены семьи должны проживать в определенной области страны минимум пять лет. В разных регионах этот срок может отличаться.

Если семья соответствует вышеперечисленным критериям и не была замечена в факте продажи имущества с целью преднамеренного ухудшения жилищных условий, то ей можно претендовать на бесплатное жилье или участок от государства. Для этого, в первую очередь, необходимо собрать все документы. Точный список можно уточнить в администрации, но обычно к ним относятся заявление, паспорта членов семьи, свидетельства о рождении детей и заключении брака, документы, подтверждающие статус многодетной и малоимущей семьи, а также справка с места работы.

Когда весь перечень документов будет собран, необходимо подать заявление, обратившись в администрацию, или через МФЦ и “Госуслуги”. Рассмотрение заявки занимает до одного месяца. Если все в порядке, семью поставят на учет и добавят в очередь. Отслеживать ее можно будет по индивидуальному номеру. Сроки, в которые семье должны предоставить жилье, не регламентированы.


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