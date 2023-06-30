Макрон выступил с видеообращением к нации: «После мятежа Россия ассоциируется у мира с разрушениями, беспорядком, хаосом»

Президент Франции обратился к нации в видеообращении по итогам урегулированного военного мятежа в России и призвал активнее поддерживать усилия по установлению мира на Украине.

По словам главы государства, российский режим очевидно продемонстрировал свою неспособность контролировать ситуацию, а РФ в целом погружается в хаос. Авторитарные режимы по определению не способны долгосрочно удерживать власть, напомнил французский лидер.

– Случилось то, о чём я предупреждал Владимира Путина – его страна больше не ассоциируется в мире с порядком и стабильностью. После предыдущих выходных она ассоциируется с разрушениями, беспорядком, хаосом, неконтролируемостью. Российские силовые структуры не способны остановить мятежников и бунтарей, не могут обеспечить общественный порядок и чётко контролировать ситуацию в стране, – сказал он.

По словам Макрона, радикальные элементы и правонарушители теперь «поднимут голову» в России и будут уничтожать её изнутри. Угроза, которая нависает над имуществом и жизнью простых россиян, будет лишь усиливаться. Европе, заключил он, следует быть готовой к последствиям.

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