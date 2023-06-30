 

Во Франции назвали число задержанных в ходе протестов

30.06.2023, 13:25, Разное
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Жеральд Дарманен, министр внутренних дел Франции, заявил, что общее число задержанных во время беспорядков, вызванных во Франции убийством 17-летнего подростка французским полицейским, превысило 650 человек. Информация об этом была опубликована на его странице в Твиттере.

Министр внутренних дел Франции сообщил, что полиция и жандармы произвели 667 арестов, чтобы обеспечить выполнение приказов о подавлении беспорядков.

Полицейский застрелил 17-летнего подростка ранним утром в субботу, 27 июня. Полицейский патруль пытался остановить молодого водителя автомобиля за нарушение правил, в ответ он отказался выполнять требования сотрудников правопорядка и был застрелен.

В ответ на этот инцидент в течение нескольких дней во многих городах Франции происходят беспорядки. Молодые люди поджигали автомобили, административные и полицейские здания.

30 июня во Франции началась очередная ночь беспорядков. Дополнительные группы спецназа были направлены в Нантерр, где начались столкновения между полицией и протестующими


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