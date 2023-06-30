Xiaomi представила смартфон с “изюминкой” по цене 12 000 рублей

Xiaomi запустила в Китае Redmi Note 12R, смартфон для пользователей начального уровня. Об этом пишет GizmoChina.

Redmi Note 12R оснащен 6,8-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением FHD+ и частотой обновления до 90 Гц. Фронтальная камера вырезана в форме буквы О в верхней части этой матрицы. Она имеет разрешение 5 МП.

GizmoChina утверждает, что Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 является “главной изюминкой” этого смартфона. Этот чип имеет восемь ядер, причем самое производительное из них разогнано до 2,2 ГГц. В него также встроен модем 5G, что является редкостью среди процессоров недорогих смартфонов.

Система камер состоит из двух модулей. Первый имеет 50-мегапиксельное разрешение, а датчик глубины используется для создания портретов с эффектом боке. Телефон оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с зарядкой на 18 Вт.

Для управления устройством используется Android 13 с оболочкой MIUI 14. Объем оперативной памяти варьируется в пределах 4-8 ГБ, а встроенного хранилища – 128-256 ГБ.

Redmi Note 12R уже поступил в продажу в Китае. Самая младшая модификация 4/128 ГБ стоит 999 юаней (12 тысяч рублей по курсу на 29 июня 2023 года).