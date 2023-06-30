 

Скандалы: «Чёрная скала» как чёрная дыра

30.06.2023, 13:00, Разное
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Украину передают «в добрые руки» американским корпорациям

Правительство Украины совместно с американской корпорацией Black Rock Financial Market запускает инвестиционный проект «Фонд развития Украины». Но, на самом деле, этот проект не про инвестиции в украинскую экономику, а про передачу в американские руки остатков украинской государственной собственности, в том числе и стратегически важных предприятий. Интрига в том, что по условиям сделки американцы смогут выбирать понравившиеся активы по своему вкусу, даже если у этих активов есть собственники.

Смысл проекта, — пояснили в правительстве Украины, — поиск и поддержка тех украинских предприятий, которые могут представлять интерес в экономическом плане. Их найдут и передадут в управление «эффективным» американцам, даже в том случае, если их украинские собственники будут противиться. Скорее всего, речь не идёт об активах наиболее крупных украинских воротил, хотя, памятуя истории о том, каких активов и в чью пользу лишился, к примеру, Игорь Коломойский, возможны варианты. Киевские издания пишут, что «попал под раздачу» и Ринат Ахметов – у него якобы отжали в пользу американцев наиболее ресурсные активы, ДТЭК и «Метинвест».

Ещё примечательный момент – в первую очередь в руки американцев станут передавать активы, расположенные в восточной Украине. То ли правительство страны не рассчитывает удержать их в руках, а оттого пытается пристроить в чьи-то более крепкие руки, то ли тому есть иное объяснение, — но факт. Начали с Одессы, Харькова и Днепропетровска. Приоритетные направления – энергетика, сельское хозяйство и инфраструктура. В Киеве не связанные с властью эксперты называют условия сделки не иначе как «полной сдачей экономического суверенитета Украины американцам». И предупреждают, что «Чёрная скала» распорядится украинскими активами точно так же, как прежде активами в Африке и Латинской Америке. Украинские ресурсы попросту разорят. На сегодняшний день американцы заполучили контроль над «Укрзализницей» (украинские железные дороги), «Укравтодором», «Укрэнерго», «Энергоатомом», «Нафтогазом» и «Укроборонпромом». Фактически – за бесценок. Очередь за сельским хозяйством и недрами.

Александр Артищенко

Оригинал материала: “Наша Версия”


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