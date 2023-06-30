Искусственный интеллект наступает: в мае 3900 сотрудников уволены в США

Согласно прогнозам экспертов, развитие искусственного интеллекта (ИИ) кардинальным образом изменит профессиональную сферу. В будущем некоторые профессии могут устареть, но на их замену придут новые, более соответствующие изменяющейся конъюнктуре. Однако, по последней статистике, искусственный интеллект уже начал оказывать негативное воздействие на рынок труда в США, вызывая сокращение рабочих мест.

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Агентство Bloomberg ссылается на отчет, составленный консалтинговой компанией Challenger, Gray & Christmas, который представляет свежую информацию о состоянии рынка труда. По данным отчета, в мае произошло 417 500 плановых сокращений на американском рынке труда, и впервые в истории наблюдений причиной этого значительного числа сокращений стал искусственный интеллект. Внедрение искусственного интеллекта американскими компаниями привело к увольнению 3900 сотрудников только в течение мая.

Аналитики Newedge Wealth и Goldman Sachs оценивают рынок услуг, связанных с генеративным искусственным интеллектом, в будущем, и прогнозируют его объем на уровне $1,3 трлн. К 2035 году экспансия этого сектора приведет к сокращению 300 млн рабочих мест, однако, в то же время, производительность труда значительно вырастет.

Интересно отметить, что десять лет назад, в мае 2013 года, наиболее распространенными причинами плановых сокращений были реструктуризация, закрытие бизнеса и сокращение затрат. Эти причины по-прежнему занимают первые позиции в списке, но согласно последней статистике, безусловным фаворитом стало ухудшение экономической ситуации в прошлом месяце. С начала текущего года в США только по этой причине было сокращено уже 206 283 рабочих места.

Аналитики предполагают, что в ближайшие годы профессии, требующие повторяемых и рутинных задач, будут наиболее подвержены автоматизации. Вместе с тем, расширение области искусственного интеллекта, включая генеративные алгоритмы и машинное обучение, может создать новые возможности для развития специализированных профессий в области анализа данных, разработки и обслуживания искусственного интеллекта.

По мнению экспертов, для того чтобы справиться с вызовами, связанными с изменениями на рынке труда, необходимо активно вкладывать в образование и переквалификацию. Государственные и частные секторы должны сотрудничать, чтобы создать программы обучения, которые помогут работникам адаптироваться к новым требованиям и реализовать свой потенциал в новых областях, связанных с искусственным интеллектом и другими передовыми технологиями.