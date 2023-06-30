 

“Индивидуальный план”: Известный продюсер раскрыл детали реабилитации Костомарова

30.06.2023, 12:30, Новости дня
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В начале января этого года олимпийский чемпион Роман Костомаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии. За месяцы, которые спортсмен провел в больнице, о его состоянии поступило немало тревожных новостей. Однако поклонники и близкие фигуриста не теряли надежды и продолжали верить в лучшее.

К счастью, молитвы помогли. Недавно стало известно, что Костомаров пошел на поправку. Сейчас спортсмен проходит реабилитацию и делится с подписчиками деталями этого нелегкого процесса. Однако хорошим новостям верят не все. Вместе с радостными комментариями тех, кто так долго переживал и желал фигуристу скорейшего выздоровления, в Сети начали появляться и многочисленные слухи. Продюсер звезд, эксперт ток-шоу и журналист Илья Саглиани ответил на некоторые из них.

Специалист удивлен, что вокруг такой серьезной ситуации всплывают лживые сплетни и спекуляции. Как отметил Саглиани, Костомаров держится “достойно и мужественно”, но от психологической помощи, как пишут некоторые, не отказывается.

“У него есть индивидуальный план лечения, которому он следует, выполняет рекомендации врачей и активно занимается реабилитацией. Упражнениями, которые сейчас необходимы для его здоровья и тонуса.”, – раскрыл детали реабилитации спортсмена известный продюсер.

Недавно Роман Костомаров опубликовал ролик, в котором поделился успехами восстановления и показал свои тренировки. Тогда боевым духом спортсмена восхитились не только его многочисленные поклонники, но и коллеги. Также стойкость и спортивный характер фигуриста отметил врач-остеопат Иван Борисенко, побеседовавший с Пятым каналом.

Специалист объяснил, что в реабилитации после такого тяжелого воспалительного процесса есть определенные сложности. По словам врача, в первую очередь необходимо выждать некоторое время и восстановить ослабевший после вмешательств иммунитет. При этом форму Костомарова эксперт считает хорошей, отмечает телеканал “360”.


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