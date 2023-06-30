При обрушении строительных лесов в Зеленограде рабочему оторвало руку

В пятницу, 30 июня, утром на одном из объектов в Зеленограде обрушились строительные леса. Во время чрезвычайного происшествия пострадало два человека.

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает телеканал “360”. По данным “Радио 1”, одному из рабочих оторвало руку. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Как отмечает телеканал “Царьград”, обрушение строительных лесов произошло в района Силино, на улице Конструктора Лукина.