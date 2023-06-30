 

При обрушении строительных лесов в Зеленограде рабочему оторвало руку

30.06.2023, 12:30, Новости дня
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В пятницу, 30 июня, утром на одном из объектов в Зеленограде обрушились строительные леса. Во время чрезвычайного происшествия пострадало два человека.

Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает телеканал “360”. По данным “Радио 1”, одному из рабочих оторвало руку. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

Как отмечает телеканал “Царьград”, обрушение строительных лесов произошло в района Силино, на улице Конструктора Лукина.


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