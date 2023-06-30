ВОЗ объявит подсластитель аспартам возможным канцерогеном



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Аспартам был открыт в 1965 году, в нем ноль калорий, и при этом он в 150-200 раз слаще сахара. Но способность продуктов, содержащих этот искусственный подсластитель, снижать риск диабета или ожирения никогда не подтверждалась. Наоборот, некоторые данные свидетельствуют о том, что вкус как сахаросодержащих, так и искусственно подслащенных напитков усиливает чувство голода и, как следствие, вызывает увеличение веса.

Во всем мире аспартам можно найти в более чем 6000 продуктах, включая продукты питания и напитки, леденцы от кашля и некоторые зубные пасты, что указывает на повсеместное присутствие этого химического вещества.

По данным Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA), допустимая суточная доза аспартама составляет 50 мг/кг, в то время как европейские регулирующие органы рекомендуют не превышать 40 мг/кг аспартама как для взрослых, так и для детей.

После употребления аспартама это химическое вещество гидролизуется и всасывается в желудочно-кишечном тракте. Этот процесс приводит к высвобождению метанола, аспарагиновой кислоты и фенилаланина.

Метаболизм метанола начинается в печени, где он сначала окисляется до формальдегида, а затем снова до муравьиной кислоты. В дополнение к прямому повреждению печени метанолом, формальдегид также непосредственно токсичен для клеток печени и связан с канцерогенными свойствами.

Огромное количество исследований in vivo и in vitro, указывающих на потенциальную роль аспартама в развитии рака, побудило многие регулирующие органы, такие как IARC, пересмотреть вопрос о безопасности аспартама для потребления человеком.