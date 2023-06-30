Представлен редкий флагманский смартфон Asus Zenfone 10

Компания Asus представила новый смартфон Zenfone 10. По данным журнала The Verge, он представляет собой сочетание высококлассных функций в компактном корпусе.

Zenfone оснащен 5,9-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей, частотой обновления 144 Гц и яркостью 1100 нит. В левом верхнем углу экрана имеется вырез в форме буквы О для 32-Мп фронтальной камеры. Производительность обеспечивается восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 2 поколения с тактовой частотой до 3,2 ГГц и 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Пользователи могут выбрать между 128 и 256 ГБ внутреннего хранилища.

Zenfone 10 также оснащен аккумулятором емкостью 4 300 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 30 Вт. Доступна беспроводная зарядка по стандартам Qi. Корпус герметично защищен от пыли и влаги по стандарту IP68.

Два модуля составляют систему камер смартфона. Основной модуль имеет разрешение 50 Мп, диафрагму f/1,9 и гибридный стабилизатор. Второй модуль оснащен 12-мегапиксельной камерой с ультраширокоугольным объективом.

Asus Zenfone 10, цена которого составляет 799 евро, уже доступен в Европе.