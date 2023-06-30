 

Автором флага США оказался Иван Айвазовский

30.06.2023, 11:33, Разное
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В библиотеке Конгресса 28 июня была открыта выставка «250 лет американской государственности», приуроченная ко дню независимости США.

Её гостям сообщили, что макет звёздно-полосатого флага был создан не Френсисом Хопкинсом, а известным русским художником Иваном Айвазовским.

– До гражданской войны у нашей страны был совершенно другой флаг, но после победы Севера его решили поменять. Лучший проект был представлен господином Айвазовским, который получил за него 30 тысяч долларов, – рассказал куратор выставки Роберт Джефферсон.

Информация о «русских корнях» главного государственного символа США не афишировалась более 150 лет, однако согласно последней редакции американского закона «О правах на интеллектуальную собственность», учреждения культуры на выставках обязаны указывать имя создателя.

Руководство Минкульта России пообещало уточнить, на каких условиях США уже полтора века использует произведение искусства, созданное россиянином.

– Мы проведём проверку и установим, имеет ли право Вашингтон на то, что придумал русский художник Айвазовский. В случае чего, будем судиться, – написала министр культуры Валерия Перфилова в своём Telegram-канале.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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