 

“Нечто невероятное и фееричное”: сын Джигарханяна в восторге от коллекции наследника Киркорова

30.06.2023, 11:10, Разное
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Показ мод, который устроили дизайнер Аника Керимова и сын Филиппа Киркорова, на днях прошел в столице и стал точкой притяжения для многих звезд шоу-бизнеса. Но некоторые, как оказалось, преодолели ради мероприятия тысячи километров. Например, сын Армена Джигарханяня Степан.

В Москве, и конкретно на показе, он оказался по личному приглашению Керимовой. И, пусть актер уже много лет живет в США, звонок застал его в Эль-Кувейте, расположенном на берегу Персидского залива. Как сообщил Степан журналистам, у него был запланирован туристический тур по странам Аравийского полуострова.

“Степан, мы с сыном Филиппа Киркорова Мартином сделали нечто невероятное и фееричное”, – обратилась, по словам сына Армена Джигарханяна, к нему приятельница.

Вот поэтому Степан изменил планы, прилетел в Москву и, к слову, ни капли не пожалел: остался в восторге от коллекции наследника Киркорова. Мужчина даже счел, что такой высокий уровень недоступен многим зарубежным дизайнерам.

Кроме того, Степан Джигарханян был очень растроган тем, как относится Филипп Киркоров к увлечению своего сына. Талант Мартина бесспорен, сообщил сын Армена Джигарханяна, поэтому Филипп Киркоров очень правильно делает, что помогает его развивать.


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