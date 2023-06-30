Мнение: Изворотливость?

Шеф «Справедливой России» Сергей Миронов пригрозил внести в Госдуму законопроет, запрещающий на территории России деятельность частных военных компаний.

И это пообещал человек, который только в январе, на первом в 2023 году пленарном заседании Госдумы нахваливал ЧВК «Вагнер» и предложил легализовать «это героическое воинское формирование».

Тогда же в январе Миронов хвастался подарком от Пригожина.

Что это? Врожденная гибкость Миронова, похожая на изворотливость? Или неуклюжая попытка дистанцироваться от Пригожина?

На снимке: Сергей Миронов с подарком от Евгения Пригожина, фотографии отсюда

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