 

QIWI больше не может пополнять Steam с рублевого счета

30.06.2023, 9:09, Новости дня
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Сервис QIWI перестал принимать рубли для пополнение кошелька Steam.

Накануне в российской прессе появилась информация о том, что QIWI вернул возможность пополнять кошелек Steam с помощью рублевого счета. Они конвертировали рубли в доллары и отправляли деньги напрямую на баланс Steam. Комиссия при таком способе составляла около 7%.

Но буквально через час сервис начал выдавать сообщение “SubscriberID не найден”, и пополнение стало невозможным. У QIWI есть возможность переслать средства со Steam, используя казахстанский кошелек, конвертировав рубли в тенге. В этом случае комиссия составит около 10%.

Steam ограничил возможности оплаты для российских пользователей в марте 2022 года. В настоящее время сервис принимает к оплате только PayPal и кошелек магазина. Российские банковские карты не принимаются.


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