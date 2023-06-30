QIWI больше не может пополнять Steam с рублевого счета

Сервис QIWI перестал принимать рубли для пополнение кошелька Steam.

Накануне в российской прессе появилась информация о том, что QIWI вернул возможность пополнять кошелек Steam с помощью рублевого счета. Они конвертировали рубли в доллары и отправляли деньги напрямую на баланс Steam. Комиссия при таком способе составляла около 7%.

Но буквально через час сервис начал выдавать сообщение “SubscriberID не найден”, и пополнение стало невозможным. У QIWI есть возможность переслать средства со Steam, используя казахстанский кошелек, конвертировав рубли в тенге. В этом случае комиссия составит около 10%.

Steam ограничил возможности оплаты для российских пользователей в марте 2022 года. В настоящее время сервис принимает к оплате только PayPal и кошелек магазина. Российские банковские карты не принимаются.