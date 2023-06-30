 

Опасность, скрывающаяся в наших снах: почему ночью нельзя держать окна открытыми

30.06.2023, 9:55, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Зрение и слух – это неотъемлемые части человеческого организма, обеспечивающие нам уникальную возможность воспринимать и понимать окружающий мир. Днем они работают совместно, передавая мозгу массу информации. Но что происходит с нашим организмом, когда наступает ночь и наше зрение "отключается"?

Фото из открытых источников

Ученые из университета имени Иоганна Гутенберга решили изучить этот вопрос и обнаружили необычную связь между слухом, шумом и нашим сердечно-сосудистым здоровьем.

В результате комплексных исследований, проведенных учеными, было установлено, что ночной шум оказывает серьезное влияние на организм человека. В период сна, когда зрение отдыхает, слух принимает на себя большую "ответственность".

Шумы, которые мы слышим во время ночи, имеют значительно более сильный эффект на наш организм, чем в течение дня. Это связано с тем, что ночью мозг становится более восприимчивым к внешним воздействиям, и шум стимулирует его активность.

Однако, это не все последствия ночного шума. Ученые обнаружили, что повышенный уровень шума ночью приводит к увеличению выработки гормонов стресса в организме человека. Этот феномен становится особенно важным, когда мы учитываем связь между стрессом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Высокий уровень стресса может повысить уровень холестерина и стать причиной серьезных проблем с сердцем и сосудами.

В свете этих результатов ученые рекомендуют принимать меры, чтобы уменьшить воздействие шума на наш организм и, тем самым, снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний. Одной из основных рекомендаций является закрытие окон перед сном. Закрытые окна могут значительно снизить уровень внешних шумов в городской квартире и создать более спокойную атмосферу для сна.

Помимо этого, ученые также предлагают использовать звукопоглощающие материалы или специальные устройства, способные создать благоприятное звуковое окружение в спальне. Это может быть, например, звуковой генератор, который воспроизводит приятные и успокаивающие звуки, такие как шум прибоя или пение птиц. Такие звуки могут смягчить воздействие нежелательных шумов и способствовать более качественному и спокойному сну.

Однако, решение проблемы ночного шума несет не только пользу для нашего сердца, но и для общего благополучия. Шумное окружение может вызывать раздражение, ухудшение концентрации и нарушение сна. Поэтому создание тихой и спокойной атмосферы в спальне поможет нам не только снизить риск сердечных заболеваний, но и улучшить качество нашей жизни в целом.

Материалы, размещенные на данной странице, носят информационный характер и предназначены
для образовательных целей. Посетители сайта не должны использовать их в качестве медицинских рекомендаций.
Определение диагноза и выбор методики лечения остается исключительной прерогативой вашего лечащего врача!
Редакция не несёт ответственности за возможные негативные последствия,
возникшие в результате использования информации, размещенной на сайте esoreiter.ru


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Мнение: О конце легенды… Прощай, Борис Гребенщиков?

01.07 / Мнение: Большой Стрим №64. Еще раз про мятеж – ЧЕРЕЗ 15 минут!

01.07 / Марс в прямом эфире: ЕКА ведет прямую трансляцию с Красной планеты

01.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Причуды германского экспорта

01.07 / Мнение: Швеция и НАТО: колхоз – дело добровольное

01.07 / «Скандинавская линия волос»: спорная техника окрашивания, которая имитирует выгоревшие на солнце локоны

01.07 / Женщина утверждает, что ее оплодотворила «сверхъестественная сила»

01.07 / Рупор кремлевской пропаганды: В Питере открыли памятник Хо Ши Мину

01.07 / Мнение: Нежные губы нашли своего Христа

01.07 / Астрофизики: Вселенная медленно испаряется на наших глазах!

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика