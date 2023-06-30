Сергей Собянин рассказал о московских компаниях – победителях конкурса перспективных российских брендов

В 2023 году состоялся первый конкурс перспективных российских брендов в рамках форума Агентства стратегических инициатив “Сильные идеи для нового времени”. Примечательно, что четверть победителей проекта пришлась на столичные компании.

Об этом рассказал Мэр Москвы Сергей Собянин. Политик отметил в своем телеграмм-канале, что всего на конкурс было отправлено порядка пяти тысяч заявок. Пальму первенства разделили 32 бренда и 21 региона России. Восемь компаний-победителей представляли столицу нашей страны.

Московские бренды одержали победу в номинациях “Креативные индустрии”, “Информационные технологии”, “Потребительские товары” и “Высокие технологии”, уточнил глава города. Он давил, что организаторы конкурса стремились продемонстрировать разнообразие российских брендов.

“4 компании из числа московских победителей являются участниками “Сделано в Москве” — программы Правительства Москвы по поддержке локальных брендов”, – подчеркнул Сергей Собянин.

Столичный градоначальник также напомнил, что программа запущена в сентябре 2022 года. По его словам, участниками проекта “Сделано в Москве” теперь могут стать не только ИП и ООО, но и самозанятые граждане.

В нынешнем году победителями от Москвы стали компании: VR Concept, Bask, VMMGame, Natty, NexTouch, PIX Robotics, Be Easy Kid и Biblioteka Aromatov, Fragrance Community.