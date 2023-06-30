 

“Я не была взрослым человеком”: Как дочь справлялась с уходом Любови Полищук

30.06.2023, 9:50, Разное
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28 ноября 2006 года россияне узнали страшную новость – на 58-м году жизни умера звезда “Моей прекрасной няни”. Смерть к актрисе пришла во сне: она скончалась от саркомы позвоночника в своей квартире в Москве. Известие об уходе Любови Полищук ударило не только по поклонникам, но и по членам ее семьи.

На днях вышло интервью с дочерью артистки Мариэттой Цигаль-Полищук. Девушка пошла по стопам знаменитой матери и, несмотря на годы, прошедшие после ее смерти, до сих пор скучает по ней. Больше всего наследнице не хватает теплых разговоров, а еще касаний: иногда актрисе просто хочется прислониться к родительнице. Но, все, что ей остается, – наблюдать за покойной звездой на экране.

Кстати, именно этим Мариэтта занималась, когда Любовь Полищук только-только умерла. Ей казалось большой удачей то, что с мамой осталось много фильмов. Она могла в любой момент нажать кнопку и посмотреть. Это помогало ей справляться со смертью актрисы. Однако потом поняла, что это не облегчает боль от потери.

Наследница также вспомнила первое время после ухода артистки. По ее словам, было тяжело не только морально, но и физически. Ведь на ее плечи свалилась огромная ответственность за дела, которыми раньше занималась мама. Например, счета за квартиру. Мариэтта не знала, где они лежат и как их оплачивать.

“Я не была взрослым человеком, я только-только закончила театральный институт”, – объяснила дочь Любови Полищук.


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