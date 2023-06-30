Звезда сатиры покинула немецкий телеканал из-за политической однобокости

Известная в Германии актриса-сатирик Кристин Прайон в интервью раскритиковала программы канала ZDF. По её мнению, телеканал ограничивает дискуссии и представляет мнения только тех, кто находится на верхушке социальной иерархии. Журнал Tichys Einblick отмечает, что актриса не довольна ситуацией в стране, когда за мнение, отличное от позиции большинства, можно стать изгоем. В такой атмосфере нет места сатире, убеждена актриса.



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С 2011 года Кристин Прайон входила в состав коллектива Heute-Show и стала известна Германии под своим творческим псевдонимом Бирте Шнайдер. Журнал Tichys Einblick отмечает, что её сильной стороной всегда были «суровый, швабский шарм» и умение «выпустить воздух из напыщенных политических формулировок». Именно это, по мнению издания, она и проделала с сатирическими программами немецкого телеканала канала ZDF, раскритиковав их за политическую однобокость.

Tichys Einblick сообщает, что актриса перестала выступать в Heute-Show с сентября прошлого года и «не хочет делать это и в будущем». В своём интервью небольшому штутгартскому изданию она заявила, что сатирические программы ZDF (Heute-Show, Die Anstalt, шоу Яна Бёмермана) высмеивают инакомыслящих и «сужают пространство дискуссий». «Рассказы и позиции групп, занимающих высокое положение в социальной иерархии, повторяются беспрестанно, и в то же время создаётся настроение против тех, кто думает иначе», — цитирует актрису издание.

Кристин Прайон также возмущает, то как легко можно получить тот или иной ярлык и стать изгоем в обществе. Оставаясь политически левой и «критиком капитализма, неспособного справиться с проблемами нашего времени», она тем не менее выступила в защиту правых на свободу слова и не боится быть обвинённой в распространении правых взглядов. «Нельзя прекращать говорить только из-за страха быть неправильно понятым», — уверена актриса, а ситуация «когда вас готовы быстро осудить за то, что вы говорите» должна заставлять задуматься.

То, что общество в Германии легко готово осудить и оттолкнуть на обочину любого думающего иначе Кристин Прайон демонстрирует на случае из своей творческой практики. На сцене она хотела изобразить «расистскую персону, использующую расистскую лексику». Одна из зрителей, в ответ на скетч встала и с возмущением покинула зал, а затем и половина остальной публики. В такой общественной атмосфере тот, кто «захочет изобразить Гитлера, должен сделать так, чтоб даже он выглядел милым». «Так искусство делается невозможным», считает актриса и не видит смысла в сатире. Кристин Прайон пыталась донести свою позицию до руководства канала, но ответом стало то, что «её стали реже приглашать».

Поворотным моментом для актрисы стала пандемия коронавируса. Актриса «до сих пор вынуждена отменять выступления, так как сама пострадала от болезни». Как пишет Tichys Einblick, Прайон не уверена является ли она жертвой постковида или переживает последствия вакцинации.

В чём актриса уверена так это в том, что такие каналы, как ZDF помогли задавить дискуссию, навешивая ярлыки не только на критиков, но даже на просто сомневающихся в действиях правительства. «Получать ответы на вопросы, иметь возможность реально составить мнение об информации становилось всё более и более невозможно, потому что (в эфир — ИноТВ) приглашались одни и те же люди», — цитирует сатирика издание. Любые другие мнения были заранее объявлены недостойными внимания, и их нельзя было даже услышать, жалуется актриса.

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