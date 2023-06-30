 

КПРФ введёт для своих членов местнический порядок

30.06.2023, 9:33, Разное
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Глава Мосгоркома КПРФ Леонид Зюганов анонсировал ряд изменений в структуре партийной иерархии, целью которых является установление местнического порядка между членами партии во время партсобраний и пленарных заседаний. Места, занимаемые членами на том или ином мероприятии, будут определяться на основании родовитости и заслуг предков.

Зюганов пояснил, что потомственным коммунистам, чьи предки также работали на благо рабоче-крестьянского класса и занимали высокие партийные посты, будут предоставлены преференции по сравнению с «простолюдинами», не имеющими в своей родословной коммунистических деятелей. Те партийцы, предки которых имели звёзды Героев Советского Союза, были членами ЦК Политбюро или занимали другие важные должности, получат ускоренное продвижение по карьерной лестнице и смогут занимать первые ряды на партийных съездах. Все местнические споры о том, какой из членов КПРФ более родовит, будет разрешать Высший партийный суд.

Нововведения вступят в силу с 1 сентября.

– Согласитесь, несправедливо, что внук Брежнева имеет те же права, что и потомок раскулаченных буржуев, – говорит Леонид Зюганов. – Очевидно, что его предки боролись за дело коммунизма, занимали ответственные посты в органах и в Красной Армии, а значит, у этого человека есть правильный пролетарский ген. Если же в партию вступает потомок классово неполноценных кулаков, купцов или дворян, то он и его дети, и даже внуки, должны на протяжении нескольких поколений доказывать верность ленинским идеям, чтобы занять в нашем обществе место, достойное их происхождения.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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