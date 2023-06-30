Мнение: В США отменили позитивную дискриминацию



Американские студенты и азиаты в Штатах сейчас

В Штатах – прямо настоящая революция: Верховный Суд США отменил вчера affirmative action, то есть, как это обычно у нас переводят, “позитивную дискриминацию”. При Трампе, хоть и со страшными скандалами и при поистине отчаянном сопротивлении демократов, которые использовали все какие только можно способы брыкаться – республиканцам все же удалось протолкнуть в Верховный Суд (куда судьи назначаются пожизненно) аж двух республиканских судей. Так уж не повезло бедным демам, что их “демократические” судьи оказались на редкость живучи и дотянули в своих креслах до казавшегося случайным и практически невозможным воцарения Трампа (кандидатуры на освободившиеся места в Верховном Суде представляет именно президент США). Чтоб демо-судьям помереть пораньше, до 2016 года! Вон, Обама – два срока ведь отсидел, 8 лет как одна копеечка. Был бы высший судебный орган образцово демократическим следующие лет 20-30. Но нет – старичьё помирать не хотело, цеплялось за жизнь. И дотянуло.

В итоге в ВерхСуде у респов преимущество почти неприличное – шесть на три. И они начали им пользоваться, отменяя все достижения прогресса в косной патриархальной Америке: начали с запрета абортов, теперь добрались и до “позитивной дискриминации”.

Affirmative action – типичный левацкий заскок, поэтому мы в России, кто постарше, безусловно, все это испытали на себе раньше любых американцев, ведь СССР – родина всего левацкого движа, и всё, что западный мир последнее время с ужасом узнаёт, мы уже давно забыли. Сталкивался ли я с “позитивной дискриминацией” в совке? Естественно, да. Когда я поступал в МГУ в 1984 году, на факультете психологии (как, впрочем, и на всех остальных факультетах) часть мест непременно отдавали разного рода сирым и убогим. Например, у нас на курсе в принципе было 100 мест, но вся орда абитуриентов должна была сражаться на экзаменах только за 80 из них. Двадцать мест раздавались “в особом порядке”: пять, если не ошибаюсь, шли на так называемую “нацбронь” (места резервировались для “представителей национальных республик”, которые вступительные экзамены вообще не сдавали) – а еще 15 так называемому “рабфаку”, то есть неким “представителям рабочей молодежи” (условием был обязательно стаж работы на заводе – каким-нибудь токарем или помощником слесаря): “рабфак” учился год на подготовительных курсах при факультете на вечернем, и для него была льгота – человеку с рабфака достаточно было просто сдать вступительные, хоть на все тройки; а основная масса абитуры рубилась при конкурсе 11 человек на место за эти самые 80 оставшихся мест.

Таким образом при СССР обеспечивали в вузах “позитивную дискриминацию” для национальных типа меньшинств и для пролетариата (но почему-то не для трудового крестьянства, что странно). Хотя с национальными меньшинствами порой выходило забавно: скажем, ко мне в 14 группу попала Юля Васильева… по нацброни в МГУ для Казахстана. В Юльке не было ни следа какой-либо казахской или хоть какой-то монголоидной крови – русская была до мозга костей, с русскими родителями… но из Алма-Аты. Проучилась три курса и эмигрировала с семьей в Австралию – так что задним числом всё оправдалось, нацбронь у нее все-таки была, только не казахская, а австралийская.

А в США была позитивная дискриминация для негров – нечто среднее между нацбронью и рабфаком. Негров, как я понимаю, ни на каких специальных подготовительных курсах не готовили, но тем не менее их задачей было набрать баллов хоть чуть выше минимума – и их тогда положено было брать, а тех, кто оказался выше, но с неправильным цветом кожи – выкидывать. Почему дискриминация – понятно, но почему позитивная? Ответ, как обычно у леваков, наивно наглый: потому что правильная! Чернокожих ведь надо поддерживать, они так страдали!

Кстати, забавно, что более всего от “позитивной дискриминации” в Америке страдали… азиаты. Китайцы, корейцы, тайцы и т.д. У азиатов страсть к высшему образованию выше, чем у евреев в свое время, а уж поучиться в американском вузе – просто мечта. Вот их в основном и выбрасывали из конкурсов, заменяя неграми (у которых все оценки и показатели были обычно хуже), то есть для азиатов дискриминация была самая настоящая. И им было вдвойне обидно, учитывая, что как раз азиатские национальности с их культом учебы всегда готовы грызть учебники день и ночь, а негры, как у них принято, и в стенах даже культовых американских гарвардов в основном валяли дурака и забивали на ученье свой большой черный болт (чем вообще-то могли б спокойно заниматься, и не занимая чужое место в колледже).

Естественно, американцы, как великая сутяжная нация, много раз пытались оспорить весь этот беспредел в судах – но демократы, оккупировавшие Верховный Суд, стояли как скала и долго отбивали все атаки. “Экономист” пишет: “Позитивная дискриминация висела на волоске на протяжении десятилетий, при этом прием, учитывающий расовую принадлежность, выжил с перевесом в один голос в делах «Ректоры Калифорнийского университета против Бакке» в 1978 году, «Грюттер против Боллинджера» в 2003 году и «Фишер против Техасского университета» в 2016 году”. Лишь “когда в 2020 году сформировалось консервативное большинство из шести судей, которое глубоко скептически относилось к использованию расовых критериев, кончина позитивных действий казалась почти неизбежной”.

И она настала! Причем отменили “позитивную дискриминацию” американские судьи очень просто: сослались на то, что она противоречит 14-й Поправке к Конституции США. А 14-я Поправка всего лишь устанавливает запрет на любое лишение прав “иначе как по приговору суда”, то есть запрещает любую дискриминацию – хоть позитивную, хоть негативную. Странно лишь, почему столь очевидное соображение не помогло, когда дело о том же самом рассматривалось в ВерхСуде США предыдущие три раза.

В общем, похоже, что в американских колледжах поубавится чернокожих студентов. Хотя… демократы наверняка еще что-нибудь придумают.