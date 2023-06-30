 

Госдеп США одобрил продажу Польше 48 комплексов Patriot

30.06.2023, 8:20, Новости дня
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Госдепартамент США одобрил продажу Варшаве 48 комплексов Patriot и более 600 ракет PAC 3 MSE, пишет Gazeta Prawna. Эта сделка позволит значительно укрепить ПВО Польши, заявил глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Польский министр добавил, что дело осталось за малым — дождаться согласия со стороны конгресса.


АР

MIM-104 Patriot — американский зенитный и противоракетный комплекс средней дальности, который производит концерн Raytheon. Польша сделала свой выбор в пользу системы Patriot в качестве основы для программы ПВО средней дальности «Висла» ещё в апреле 2015 года, пишет Gazeta Prawna.

Глава Министерства национальной обороны Мариуш Блащак сообщил в среду вечером, что Госдепартамент США одобрил закупку дополнительных пусковых установок. «Госдепартамент одобрил продажу Польше 48 пусковых установок Patriot и более 600 ракет PAC 3 MSE. Это крайне важное укрепление польской системы ПВО. Теперь мы ожидаем согласия со стороны конгресса США», — написал он в Twitter.

Gazeta Prawna напоминает, что польская сторона заключила контракт на закупку двух батарей Patriot в рамках первого этапа программы «Висла» в марте 2018 года. На первом из двух предполагаемых этапов программы Польша закупила за $4,75 миллиардов две батареи —16 пусковых установок —  Patriot с РЛС с углом обзора 120 градусов и 208 ракет PAC-3 MSE компании Lockheed Martin. В итоге эти комплекты должны быть интегрированы с новой системой управления полем боя IBCS от Northrop Grumman. Стоит упомянуть, что эта система также внедряется вооруженными силами США.

Издание обращает внимание и на то, что в программе «Висла» в качестве субподрядчиков участвуют компании Польской оружейной группы. В мае прошлого года Министерство национальной обороны Польши направило заявку в США на получение предложения о закупке очередных шести батарей — 48 пусковых установок.

Эта публикация создана на основе переводов в российских СМИ, так что может быть недостоверной. Рекомендуем перепроверять информацию из источников заслуживающих доверия


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