Министерство финансов высоко оценило результаты применения прогрессивных налогов

Газета “Ведомости” со ссылкой на Министерство финансов РФ сообщила, что отчисления состоятельных россиян по прогрессивной системе налогообложения в 2022 году составят 1,013 триллиона рублей. Показатели прошлого года улучшились по сравнению с предыдущим, когда сборы составили 636 миллиардов рублей.

Владимир Путин предложил ввести прогрессивную систему налогообложения в 2020 году. Ставка налога на доходы физических лиц для состоятельных россиян составляет 15%. При этом учитываются только доходы свыше 5 000 000 рублей.

132 миллиарда рублей от общей суммы поступили в консолидированный бюджет. Министерство финансов утверждает, что эта сумма на 70% превышает уровень доходов, запланированных от прогрессивной шкалы. По данным Минфина, почти 60% этого прироста связано с увеличением налога на доходы физических лиц, полученного в виде дивидендов на фоне больших выплат.