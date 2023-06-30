 

Министерство финансов высоко оценило результаты применения прогрессивных налогов

30.06.2023, 8:05, Разное
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Газета “Ведомости” со ссылкой на Министерство финансов РФ сообщила, что отчисления состоятельных россиян по прогрессивной системе налогообложения в 2022 году составят 1,013 триллиона рублей. Показатели прошлого года улучшились по сравнению с предыдущим, когда сборы составили 636 миллиардов рублей.

Владимир Путин предложил ввести прогрессивную систему налогообложения в 2020 году. Ставка налога на доходы физических лиц для состоятельных россиян составляет 15%. При этом учитываются только доходы свыше 5 000 000 рублей.

132 миллиарда рублей от общей суммы поступили в консолидированный бюджет. Министерство финансов утверждает, что эта сумма на 70% превышает уровень доходов, запланированных от прогрессивной шкалы. По данным Минфина, почти 60% этого прироста связано с увеличением налога на доходы физических лиц, полученного в виде дивидендов на фоне больших выплат.


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