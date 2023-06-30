Мнение: Аборты снова под угрозой

А тем временем в нашей Эрефии свое “наступление консерваторов”: неугомонная попадья Анна Кузнецова, моя старая знакомая, опять требует встать грудью на пути “отказов от деторождения”. У самой Анны (которая сейчас обретается в ГосДуме, причем шла на выборы в первой тройке “Единой России”), как известно, аж 6 детей, и это нисколько не мешает ей заниматься многообразной общественной деятельностью; и она, стало быть, уверена, что дети и другим не помешают. Сама она рассказывала (мне), что с детства была чрезвычайно болезненной, болело у нее примерно всё, всё детство и юность, никакое лечение не помогало, она измучилась, впереди никакого просвета – но вот однажды она вдруг решила, что будет рожать всем назло, а заодно внезапно со страшной силой уверовала в бога… И, хотя все врачи были против и едва ли не крутили пальцем у виска, начала – и так увлеклась, что вот, остановилась только на шестом.

Словом, у Кузнецовой впечатляющая и даже вдохновляющая история, это не отнять. Главное ведь, что, по ее словам, уже после родов четвертого у нее прошли почти все болячки, так что последних двух она рожала “в охотку”. Если б она еще не думала, что женщин надо ЗАСТАВЛЯТЬ рожать, даже если они этого не хотят – цены б ей не было. А пока вице-спикерша ГосДумы, когда Дума уже отказалась рассматривать законопроект о запрете абортов, пытается объехать несчастных товарок-абортниц на хромой козе: предложила “для начала” запретить оплачивать по ОМС аборты в частных клиниках. Мол, если уж хотят абортировать плод – пусть это делают хотя бы в максимально антисанитарных условиях, в госклиниках!

Забавно это совпадение позиций в Америке и РФ: в США беснуется Верховный Суд, в прошлом году разрешивший запрещать аборты на уровне отдельных штатов (да, вот такая витиеватая формулировка) – а в России их предлагают урезать, и тоже на уровне регионов! Хоть в чем-то в России либеральное законодательство – и сюда уже тянут когтистые лапы противники свободы… Ужас. Мир накрывает тьма.