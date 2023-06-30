Изуми Накамицу: ООН зарегистрировала в Украине 24 862 жертвы среди гражданского населения

С начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину ООН зарегистрировала 24 862 жертвы среди гражданского населения, включая 9 083 убитых и 15 779 раненых.

– Фактические цифры, скорее всего, значительно выше, – заявила в ходе своего выступления перед Советом Безопасности в четверг заместитель Генерального секретаря ООН, Высокий представитель по вопросам разоружения Изуми Накамицу.

Подавляющее большинство погибших мирных жителей стали жертвами применения оружия взрывного действия с широкой зоной поражения. В качестве примера Изуми Накамицу привела ракетный обстрел центра Краматорска, в результате которого 27 июня погибли 12 человек.

– Генеральный секретарь неоднократно призывал все стороны избегать применения взрывного оружия в населенных районах, поскольку такие действия с высокой вероятностью приведут к неизбирательному ущербу, – сказала заместитель главы ООН. – Помимо тысяч убитых и раненых гражданских лиц, тревогу вызывают продолжающиеся нападения на важнейшие объекты инфраструктуры, включая учреждения здравоохранения и образования, а также дороги и мосты.

«Самым значительным случаем разрушения гражданской инфраструктуры с начала войны» Изуми Накамицу назвала прорыв плотины Каховской гидроэлектростанции. Согласно международному гуманитарному праву, напомнила она, сторонам вооруженного конфликта запрещено нападать на гражданское население и объекты гражданской инфраструктуры, и они обязаны принимать все возможные меры предосторожности при ведении военных операций, чтобы избежать или, по крайней мере, свести к минимуму гибель гражданского населения.

– Организация Объединенных Наций решительно осуждает нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру и призывает к их немедленному прекращению, – сказала заместитель главы ООН.

Изуми Накамицу сообщила, что в связи с контрнаступлением украинских сил поступают сообщения о том, что поставки оружия и боеприпасов в Украину ускорились и расширились. Информация о поставках систем вооружений и боеприпасов правительствами третьих стран доступна из открытых источников, напомнила она. Эти поставки включают тяжелые обычные вооружения, танки, бронированные машины, боевые самолеты и вертолеты, крупнокалиберные артиллерийские системы, ракетные комплексы и беспилотные боевые летательные аппараты.

Есть также сообщения о том, что отдельные государства передают или планируют передать оружие, включая беспилотные летательные аппараты и боеприпасы, российским вооруженным силам для использования в Украине. Более того, средства массовой информации сообщают о передаче основных обычных вооружений, включая артиллерийские ракетные системы, вооруженным группам, вовлеченным в войну в Украине.

– Поставки оружия в ситуации любого вооруженного конфликта вызывает серьезную опасения по поводу потенциальной эскалации насилия и риска утечки, – подчеркнула заместитель главы ООН. – Для предотвращения утечки оружия необходимо обеспечить прозрачность цепочки поставок, сотрудничество и обмен информацией между государствами-импортерами, перевозчиками и экспортерами.

Организация Объединенных Наций, по словам Изуми Накамицу, готова поддержать любые усилия, направленные на установление справедливого и стабильного мира в Украине.