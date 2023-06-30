Россия планирует создать защищенный интернет с уникальными идентификаторами

В России рассматривают возможность создания "защищенного интернета" с внедрением уникальных идентификаторов для доступа в Сеть. Об этой инициативе рассказал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в ходе его интервью на радио "Говорит Москва".

Фото из открытых источников

Хотя подробности предлагаемой концепции остаются неясными, Свинцов раскрыл основные принципы "защищенного интернета". Согласно его словам, доступ в такую сеть будет возможен только после предварительной регистрации по паспортным данным. Каждому пользователю будет присвоен уникальный код, аналогичный доменному имени, который будет использоваться для входа в систему.

Однако, стоит отметить, что такой интернет будет иметь "прозрачную" структуру, в которой специальные службы смогут легко идентифицировать пользователей.

"Спецслужбы всегда смогут найти того, кто владеет этим аккаунтом", – подчеркнул Свинцов.

Параллельно с внедрением "защищенного интернета" будет сохраняться и "незащищенная" версия, в которой пользователи будут нести ответственность за свои персональные данные самостоятельно. Таким образом, граждане смогут выбирать между двумя вариантами интернета в зависимости от уровня конфиденциальности и безопасности, которые они предпочитают.

Согласно заявлению Свинцова, для разработки данной концепции уже проводились консультации с экспертами из Московского государственного университета и Министерства цифрового развития. Предстоящие изменения предполагают пересмотр технологии интернета, позволяющей входить в сеть с анонимных устройств.

Это будет выглядеть так: каждый пользователь, желающий получить доступ к защищенной части интернета, должен будет предварительно зарегистрироваться в системе. Регистрация будет осуществляться на основе паспортных данных, и каждому участнику будет выдан уникальный идентификатор, аналогичный доменному имени.

С введением защищенного интернета предполагается наличие единого оператора, ответственного за управление персональными данными всех зарегистрированных пользователей. Такая система позволит более эффективно контролировать информацию, обеспечивая возможность быстрого обнаружения и идентификации лиц, использующих сеть.

В то же время, эксперты отмечают, что внедрение подобной системы потребует значительных технических изменений в существующей инфраструктуре интернета. Будет необходимо разработать и внедрить новые алгоритмы и протоколы для обеспечения безопасного доступа и хранения персональных данных.