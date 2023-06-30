 

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко

30.06.2023, 7:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Елена Королева появилась на свет в 1983-м, когда Советский Союз уже обожал ее бабушку за “Карнавальную ночь”, “Вокзал для двоих” и “20 дней без войны”. Но внучка звезды признается, что к Людмиле Гурченко всегда относилась не как к звезде, а просто как к бабушке.

При этом видела она Гурченко редко – члены семьи не ладили с актрисой. “В последний раз встречались 2000-м году (актриса умерла в 2011-м – Прим. ред), но случайно, – говорит Королева . – Тогда Эльдар Рязанов работал над фильмом “Старые клячи”. И одна сцен с участием Люси снималась возле метро Третьяковская. Я шла из школы и ее там увидела. Но, зная ее характер, предполагая реакцию, не стала подходить”.

Внучка до сих пор хранит подарки Людмилы Марковны – сапоги, платье и длинную норковую шубу, сшитую из крашеных кусочков. Гурченко была известной модницей, и Королева старается от нее не отставать. В последнее время она очень изменилась, похорошела, постройнела. Настоящая королева красоты! Она с возрастом стала копией легендарной актрисы, которая для все нас – кумир и звезда, а для нее просто член семьи со сложным характером.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Сергей Собянин поздравил победителей премии Москвы в сфере архитектуры и строительства

01.07 / В каких городах больше всего апартаментов

01.07 / “Легких родов”: Блогер прокомментировал новость о беременности Собчак

01.07 / Почему Павел Прилучный выбирает одинаковых женщин

01.07 / В саду имени Баумана пройдет литературно-экологический фестиваль “Летние дни”

01.07 / В 36% новостройках Москвы потолки выше 3 м

01.07 / В ЮЗАО инвестор откроет школу или детсад по программе “1 рубль за квадратный метр в год”

01.07 / Как избавиться от изжоги в домашних условиях? Действенные методы

30.06 / В Рязанском районе после косметического ремонта открылась библиотека № 106

30.06 / В Рязанском районе появилась еще одна общедоступная парковка

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика