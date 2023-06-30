Дом на Волгоградском проспекте начали расселять по программе реновации

В рамках программы реновации, которую в 2017 году запустил глава столичного региона Сергей Собянин, москвичи получили возможность сменить свое ветхое жилье на равнозначные квартиры в новостройках, в которых улучшена планировка, отделка выполнена “под ключ”, а также установлена сантехника, плиты, мойки и светильники.

Новые многоэтажке возводятся на месте снесенных зданий. Дом на Волгоградском проспекте в районе Кузьминки

уже начали расселять по программе реновации. Равнозначные квартиры получили 100 московских семей. Об этом рассказал руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По его словам, монолитная новостройка, расположенная по адресу Волгоградский проспект, дом №155, суммарно занимает площадь более 17 тысяч квадратных метров. Здание состоит из двух секций, включающих в себя 150 квартир: 30 однокомнатных, 90 двухкомнатных и 30 трехкомнатных.

“Жители из старого дома на Волгоградском проспекте получат современные квартиры с улучшенной внутренней отделкой, полностью соответствующей стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы”, – отметил чиновник.

В пятницу, 30 июня, на первом этаже здания откроется информационный центр, где москвичи смогут узнать всю необходимую информацию о переезде. Также специалисты помогут новоселам оформить документы.

К слову, для владельцев полных учетных записей на портале mos.ru доступны дополнительные бесплатные услуги. Город предоставляет транспорт и грузиков для переезда, а также нотариальную поддержку. На сайте также можно записаться на предварительный осмотр квартир.

Всего в районе Кузьминки к переселению приступили более 4,4 тысячи жителей – подавляющая часть уже покинула ветхое жилье, некоторые находятся на стадии оформления документов. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Кстати, в рамках программы реновации для строительства домов в районе Кузьминки подобрано 19 стартовых площадок, совокупно занимающих 214,9 тысячи квадратных метров. 13 новостроек уже переданы под расселение.