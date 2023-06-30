Загадочное существо заметили у берегов Южной Каролины

Загадочное существо возле острова Поулис в Южной Каролине вызвало переполох в социальных сетях. Видео, запечатлевшее странное существо, плавающее в водах острова, быстро стало вирусным. На кадрах видно темную вытянутую фигуру, движущуюся по воде и оставляющую за собой след из пузырьков. Теперь пользователи сетей пытаются разгадать загадку, предлагая самые разные версии происхождения этого существа.

Фото из открытых источников

Видео было снято Коди Кинзером, который вместе со своей семьей посещал остров. Он рассказал, что увидел странное существо, прогуливаясь по пирсу, и решил запечатлеть его на камеру.

"Я просто подумал, что это большая рыба", – рассказал Кинзер. "Я не знал, что это за рыба, но я никогда раньше не видел ничего подобного".

После публикации видео на Facebook оно мгновенно стало популярным, собрав тысячи просмотров и комментариев. Некоторые зрители предположили, что это может быть осетр – крупная рыба, обитающая в прибрежных водах Южной Каролины, которая иногда выходит на поверхность. Однако другие исследователи не согласны с этим объяснением и предлагают более экзотические теории.

Одна из таких теорий гласит, что это могло быть доисторическое существо, выжившее после вымирания и продолжающее жить в глубинах океана. Многие пользователи Сети вспомнили про плезиозавров или мозазавров, хотя их существование до сих пор не было научно доказано. Другие упоминают возможность наличия криптида, таинственного существа, существование которого до сих пор не было подтверждено наукой, подобно Лох-Несскому чудовищу.

Морской биолог Доктор Ребекка Картер из Университета Южной Каролины, считает, что существо на видео потенциально может быть редким видом глубоководных рыб, которые отважились приблизиться к поверхности из-за различных факторов окружающей среды. Она объясняет, что темная вытянутая фигура и шлейф пузырьков могут свидетельствовать о том, что глубоководная рыба приспосабливается к другой среде обитания.

На данный момент видео продолжает распространяться на платформах социальных сетей, вызывая спекуляции, дебаты и чувство удивления. Это служит напоминанием о необъятности и непредсказуемости природы, где существа, как знакомые, так и неизвестные, все еще могут удивлять нас, даже в век продвинутых технологий.