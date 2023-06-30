 

“Очень красивая” – Собчак заподозрили в беременности после снимка с выпирающим животом

30.06.2023, 5:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Последние месяцы вокруг личной жизни Ксении Собчак ходит немало слухов. Сначала публика подозревала, что у телеведущей мог случиться разлад с супругом Константином Богомоловым, и пророчила паре расставание. А теперь поклонников куда больше волнует другая тема.

Ни для кого не секрет, что журналистка воспитывает шестилетнего сына Платона, которого родила от бывшего мужа Максима Виторгана. Некоторые предполагают, что совсем скоро блондинка, возможно, станет мамой во второй раз. На эту мысль фанатов натолкнули последние кадры с участием знаменитости.

Несколько дней назад Собчак опубликовала видео с отдыха на Бали. Ксения позировала перед камерой в летнем платье, которое обтянуло ее заметно выпирающий живот. В комментариях под роликом звезду тут же начали поздравлять с беременностью, но та никак не прокомментировала домыслы. А вчера журналистка удивила фанатов еще одним неоднозначным снимком.

На свежем фото Ксения Собчак вновь предстала перед поклонниками в платье. Как и в прошлый раз, многие подписчики обратили внимание на живот знаменитости. Остается только догадываться, то ли он действительно округлился из-за беременности, то ли такой эффект создает струящаяся ткань. Как бы там ни было, у некоторых сомнений уже не осталось.

“Очень красивая и беременная Ксения”, “Просто она беременна, никто не замечает?”, “Беременность вам идет”, – пишут в комментариях поклонники.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.07 / Мнение: Большой Стрим №64. Еще раз про мятеж – ЧЕРЕЗ 15 минут!

01.07 / Марс в прямом эфире: ЕКА ведет прямую трансляцию с Красной планеты

01.07 / Рупор кремлевской пропаганды: Причуды германского экспорта

01.07 / Мнение: Швеция и НАТО: колхоз – дело добровольное

01.07 / «Скандинавская линия волос»: спорная техника окрашивания, которая имитирует выгоревшие на солнце локоны

01.07 / Женщина утверждает, что ее оплодотворила «сверхъестественная сила»

01.07 / Рупор кремлевской пропаганды: В Питере открыли памятник Хо Ши Мину

01.07 / Мнение: Нежные губы нашли своего Христа

01.07 / Астрофизики: Вселенная медленно испаряется на наших глазах!

01.07 / Евгения Беркович и Светлана Петрийчук остаются в СИЗО

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика