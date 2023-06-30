“Очень красивая” – Собчак заподозрили в беременности после снимка с выпирающим животом

Последние месяцы вокруг личной жизни Ксении Собчак ходит немало слухов. Сначала публика подозревала, что у телеведущей мог случиться разлад с супругом Константином Богомоловым, и пророчила паре расставание. А теперь поклонников куда больше волнует другая тема.

Ни для кого не секрет, что журналистка воспитывает шестилетнего сына Платона, которого родила от бывшего мужа Максима Виторгана. Некоторые предполагают, что совсем скоро блондинка, возможно, станет мамой во второй раз. На эту мысль фанатов натолкнули последние кадры с участием знаменитости.

Несколько дней назад Собчак опубликовала видео с отдыха на Бали. Ксения позировала перед камерой в летнем платье, которое обтянуло ее заметно выпирающий живот. В комментариях под роликом звезду тут же начали поздравлять с беременностью, но та никак не прокомментировала домыслы. А вчера журналистка удивила фанатов еще одним неоднозначным снимком.

На свежем фото Ксения Собчак вновь предстала перед поклонниками в платье. Как и в прошлый раз, многие подписчики обратили внимание на живот знаменитости. Остается только догадываться, то ли он действительно округлился из-за беременности, то ли такой эффект создает струящаяся ткань. Как бы там ни было, у некоторых сомнений уже не осталось.

“Очень красивая и беременная Ксения”, “Просто она беременна, никто не замечает?”, “Беременность вам идет”, – пишут в комментариях поклонники.