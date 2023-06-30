Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году?

На жилищном рынке Московского региона сохраняются завышенные цены, не соответствующие экономическим реалиям. Из-за этого инвестирование в квартиры стало менее выгодным, а рассчитывать на быструю прибыль и вовсе не приходится.

Покупка квартиры в ЖК на стадии котлована перестала быть гарантией прибыли. Если рынок стабильный, то за время строительных работ стоимость “квадрата” вырастает на 10-15% ежегодно. Но в последний год цены выросли в среднем на 7%, а рост зачастую был связан с выходом в продажу более дорогого предложения. Кроме того, застройщики стали реже предлагать большие дисконты тем покупателям, которые готовы купить жилье на этапе котлована.

Самым эффективным способом инвестирования сейчас является покупка жилья с целью сдачи в аренду. Такая инвестиция отнюдь не быстрая, средний срок окупаемости составляет около двадцати лет. Квартира может окупиться быстрее, если она сдается в аренду в тех локациях, где существует дефицит предложения. Но речь идет о сокращении срока окупаемости всего на год-два.

Приобретение недвижимости сейчас следует воспринимать скорее как способ сохранения средств, а не их приумножения. Для покупки эксперты рекомендуют выбирать проекты, строительство в которых либо завершается, либо завершено. Данный сегмент наиболее устойчив к ценовым колебаниям.