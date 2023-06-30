 

“Стоит безумно дорого” – молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве

30.06.2023, 4:30, Разное
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Нельзя поспорить с тем фактом, что Любовь Успенская много работает над собственной внешностью. Молодящяяся артистка, которой в этом году исполнилось 69 лет, может похвастаться отличной фигурой и выглядит лет на 15 моложе своего реального возраста.

Конечно, врачи косметологи и хирурги упрекают Успенскую в избытке проведенных процедур. Эксперты уверены, что певица делала блефаропластику, а также подтяжку кожи лица и шеи. Сходятся мнения в одном: не обошлось без большого количества филлеров.

Впрочем, как говорится, “живи сам и дай жить другим”. То есть главное, что сама Любовь Успенская довольна тем, как она выглядит. Ну ладно, уже не совсем довольна…

Изучив рынок косметологических процедур, Успенская рассказала о запланированном вмешательстве. Ею станет некая процедура, которая позволит практически мгновенно приобрести “красивое лицо”. У нее, можно предположить, нет противопоказаний, поэтому делают ее не только ровесницы Успенской, но и 20-летние девушки.

“Жалко, что это все стоит безумно дорого”, – поделилась Любовь Успенской фактором, сдерживающим многих от улучшений внешности.


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