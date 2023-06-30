 

Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки

30.06.2023, 4:30, Разное
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Звезды российского шоу-бизнеса время от времени любят посещать ток-шоу: себя показать, да других посмотреть. Однако не всегда то, в каком виде они предстает перед камерой, радует зрителей. Взять, например, появление Марии Порошиной на шоу “Сегодня вечером”.

Для выхода под софиты артистка кардинально преобразилась: прическа с крупными кудрями, большое количество теней и яркая помада. В качестве наряда она выбрала зеленое платье в мелкий белый узор.

Увы, подобный летний облик комплиментов удостоен не был. Наоборот, Мария Порошина подверглась критике за неудачный образ. Свое мнение просила стилист Любовь Жукова, которая призналась, что платье, макияж и прическа докинули актрисе годков.

“Тут старит ее все. Прическа как у бабки.
Помада с холодным подтоном, ей такое не очень
идет. Особенно к салатовому оттенку платья”, – схватилась за голову стилист.

При этом образ, который выгуляла Мария Порошина, можно было, уверена эксперт, спасти. Стоило всего лишь вытянуть утюжком волосы, ярче подвести глаза и выбрать помаду более теплого оттенка. Ну а если этот спорный внешний вид – заслуга стилиста, то от услуг такого специалиста, подметила Любовь Жукова, Марии Порошиной стоит впредь отказаться.


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