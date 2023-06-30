 

Рупор кремлевской пропаганды: Вышка для Вышкина

30.06.2023, 4:00, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Вышка для Вышкина

Социалистическая законность.

Справка о работе ревтрибунала в прифронтовом городе Самара и Самарской губернии за лето 1919 года.
Если вдруг захотите сравнить статистику в плане оправдательных приговоров, то она будет далеко не в пользу современных судов.

За преступление по должности, как можем видеть, расстрелян один человек. Это вот кого и за что:
"Приговор №407

1919 года Июня 17 дня Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Революционный Военный Трибунал Южной Группы армий Восточного фронта в составе Председателя т. Беркутова, членов Трибунала Андреева и Шур, при секретаре Соболеве,
расмотрев всесторонне дело по обвинению бывш. председателя Александро-Гайской Ч.К. Семена Александровича Вышкина в изнасиловании в Октябре месяце 1918 г. гр. Атмазонкиной, к склонению к половым сношениям с ним Котовой, Бахтуриной, в жестоком обращении с заключенными, в противозаконном лишении свободы Котовой, в присвоении конфискованного имущества и в кулачной расправе с подчиненными ПОСТАНОВИЛ:
признать Вышкина виновным в изнасиловании Атмазонкиной, в отношении других пунктов признать обвинение не доказанным и принимая во внимание, что изнасилование Атмазонкиной сопровождалось угрозами лишения жизни ПРИГОВОРИЛ:
Семена Александровича Вышкина – разстрелять.
Предревтрибунала Беркутов, члены Андреев и Шур".

Приговор сильно выцвел, но прочитать можно – в первом комменте.

https://vk.com/feed?w=wall6186050_9489 – цинк

Такая вот невинная жертва Красного террора.

Источник: Colonel Cassad


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Россия планирует создать защищенный интернет с уникальными идентификаторами

30.06 / Загадочное существо заметили у берегов Южной Каролины

30.06 / “Очень красивая” – Собчак заподозрили в беременности после снимка с выпирающим животом

30.06 / Выгодны ли инвестиции в жилье в 2023 году?

30.06 / “Стоит безумно дорого” – молодящаяся Успенская рассказала о запланированном вмешательстве

30.06 / Порошина подверглась критике за неудачный образ: Прическа как у бабки

30.06 / Ученые выяснили, как произошло насыщение древней Земли кислородом

30.06 / “Мудрые женщины”: эксперт объяснил дружбу жен Эмина Агаларова

30.06 / Рупор кремлевской пропаганды: Конференция по восстановлению Украины в Лондоне: планирование империалистического грабежа

30.06 / Инновационное решение для бедных регионов: одноразовое мыло Tab Soap

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика