Рупор кремлевской пропаганды: Вышка для Вышкина

Вышка для Вышкина

Социалистическая законность.

Справка о работе ревтрибунала в прифронтовом городе Самара и Самарской губернии за лето 1919 года.

Если вдруг захотите сравнить статистику в плане оправдательных приговоров, то она будет далеко не в пользу современных судов.

За преступление по должности, как можем видеть, расстрелян один человек. Это вот кого и за что:

"Приговор №407

1919 года Июня 17 дня Именем Российской Социалистической Федеративной Советской Республики, Революционный Военный Трибунал Южной Группы армий Восточного фронта в составе Председателя т. Беркутова, членов Трибунала Андреева и Шур, при секретаре Соболеве,

расмотрев всесторонне дело по обвинению бывш. председателя Александро-Гайской Ч.К. Семена Александровича Вышкина в изнасиловании в Октябре месяце 1918 г. гр. Атмазонкиной, к склонению к половым сношениям с ним Котовой, Бахтуриной, в жестоком обращении с заключенными, в противозаконном лишении свободы Котовой, в присвоении конфискованного имущества и в кулачной расправе с подчиненными ПОСТАНОВИЛ:

признать Вышкина виновным в изнасиловании Атмазонкиной, в отношении других пунктов признать обвинение не доказанным и принимая во внимание, что изнасилование Атмазонкиной сопровождалось угрозами лишения жизни ПРИГОВОРИЛ:

Семена Александровича Вышкина – разстрелять.

Предревтрибунала Беркутов, члены Андреев и Шур".

Приговор сильно выцвел, но прочитать можно – в первом комменте.

https://vk.com/feed?w=wall6186050_9489 – цинк

Такая вот невинная жертва Красного террора.

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