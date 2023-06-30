 

“Мудрые женщины”: эксперт объяснил дружбу жен Эмина Агаларова

30.06.2023, 3:12, Разное
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Идиллии в личной жизни знаменитого певца Эмина Агаларова можно только позавидовать. Не секрет, что артист почти десять лет был женат на дочери главы Азербайджана Лейле Алиевой, с которой воспитывал двоих детей. В 2015 году брак распался, но супругам удалось сохранить очень теплые отношения. На удивление, это не изменилось, даже когда у музыканта появилась новая любовь – модель Алена Гаврилова.

Сегодня нынешняя и бывшая супруги Агаларова прекрасно ладят. Психолог Ирена Сирма высказалась об этом “любовном треугольнике” в беседе с Пятым каналом. Специалист охарактеризовала Эмина как сильного мужчину, от которого будет приятно иметь детей любой женщине. Поэтому, по словам эксперта, попытка сохранить эти отношения с каждой стороны абсолютно естественна.

Психолог считает, что подобная дружба имеет вполне логическое объяснение. Нынешняя жена певца, по мнению специалиста, таким образом пытается присматривать за мужем и его бывшей избранницей. А Алиевой эта дружеская связь дает чувство безопасности и ощущение того, что она по-прежнему присутствует в жизни экс-супруга.

“Но, если две женщины при этом ладят. Ну что же? Замечательно. Мудрые женщины. Они хотят остаться в поле зрения и под защитой, финансовой в том числе, этого мужчины”, – объяснила дружбу жен певца эксперт.

Также психолог отметила, что пока артист чувствует себя в таком “любовном треугольнике” как в своей тарелке. Однако, по мнению специалиста, эта ситуация может обернуться музыканту боком, превратив его в третьего лишнего.


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