 

Спрос на апартаменты вырос на 52%

30.06.2023, 3:12, Новости дня
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На столичном рынке апартаментов постепенно восстанавливается спрос. По итогам мая было заключено на 52% сделок больше, чем в аналогичный период прошлого года. Больше всего покупателей интересовали проекты класса “комфорт”, в которых было приобретено 57% от всех лотов. Еще 37% сделок совершено в апарт-комплексах класса “бизнес”.

Покупателей апартаментов привлекает более доступная цена, иногда на 20-30% ниже, чем стоимость квартир в ЖК с аналогичными показателями. Негативно на сделках с апартаментами сказывается юридическая неопределенность данного вида недвижимости.

Средняя цена лотов в апарт-комплексах класса “комфорт” по итогам мая составила 10,6 млн рублей, класса “бизнес” – 22,6 млн рублей. В премиальных проектах средний ценник зафиксирован на уровне 83 млн рублей.

Основная доля апартаментов – 79% – размещена в проектах внутри МКАД. Относительно общего объема предложения жилой недвижимости доля апартаментов составляет 16%.

В Новой Москве и Подмосковье примерно каждый пятый лот на первичном рынке – это апартаменты.


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