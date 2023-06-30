Рупор кремлевской пропаганды: Конференция по восстановлению Украины в Лондоне: планирование империалистического грабежа

Конференция по восстановлению Украины в Лондоне: планирование империалистического грабежа

Стервятники слетелись в Лондон, на труп украинской экономики, жертвы войны НАТО против России, готовясь к сверхэксплуатации рабочего класса.

Эта «Конференция по восстановлению Украины» 21–22 июня – оказия для правительств банков и корпораций стран НАТО утолить свою алчность на Украине.

Как в театре абсурда чиновники разливались о «значительном экономическом потенциале» Украины, когда миллионам украинцев пришлось бежать из своих домов, сотни тысяч были убиты и ущерб оценивается в 700 миллиардов долларов – для предприятий, инфраструктуры и сельскохозяйственных земель – в ходе войны, которая может продлиться еще годы.

Конференция была частично посвящена эскалации этого конфликта, с требованиями к России выплатить репарации. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что восстановление Украины будет оплачено «в конце концов, доходами с замороженного имущества России». Евросоюз планирует использовать 200 миллиардов евро замороженных российских средств для этой цели, Великобритания, США и Канада обсуждают подобные действия.

Как ни широк разрыв между словесами и реальностью, конференция как минимум показала каковы отношения между НАТО и Украиной. Империалисты корчат из себя спасителей Украины, ее демократии и независимости, а на деле рассматривают ее как вассала. Они уже обескровили Украину в военном и демографическом плане, чтобы ослабить Россию, а сейчас Украине предстоит то же самое в экономике от рук властей США и Европы.

Открывая конференцию, премьер-министр Сунак сказал: «До этой ужасной войны украинская экономика уже становилась большой возможностью для инвестиций», и добавил: «и по правде говоря, эта возможность никуда не делась. В самом деле, война только доказала, как много Украина может предложить». Украина «готова к инвестициям», и «правительство президента Зеленского полон решимости провести реформы, чтобы сделать страну более открытой, более прозрачной и более готовой к инвестициям», сказал этот почти миллиардер и рьяный тэтчерист. Зеленский выступил на конференции по видеосвязи.

Правительство Консервативной партии Сунака выпустило заявление: «Международное сообщество, участвуя в конференции, стремится раскрыть потенциал частного сектора для помощи в восстановлении Украины.» Анна Бьерде из Всемирного банка заметила, что Украина «имеет большой потенциал для превращения многих своих ресурсов в экономическую выгоду».

Это, если попросту, означает объявления охотничьего сезона против украинского рабочего класса, инфраструктуры и природных богатств. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представляя олигархов Киева, которые надеются на щедрую плату за облегчение этого империалистического грабежа, провозгласил «добро пожаловать» в ряде статей в европейских СМИ.

В Politico он написал: «В настоящее время, на Украине есть залежи 21 и 30 видов редкоземельных элементов, которые Европа объявила жизненно важными, второй по величине в Европе запас природного газа, 41,3 миллионов гектаров прекрасной пахотной земли, и одна из самых развитых цифровых систем. И самое важное – там есть люди – квалифицированные, энергичные и трудолюбивые.

Все это, плюс программа восстановления в сотни миллиардов долларов, открывает широкие возможности для иностранных инвесторов».

Мы в начале июня уже указывали на роль, которую украинские полезные ископаемые играют в этой войне: «Всемирная гонка за стратегически важное сырье началась уже давно, и поэтому США и ведущие страны ЕС пытаются разделить между собой богатства «слабых» стран».

Заместитель председателя Еврокомиссии Ма́рош Ше́фчович буквально облизывался, расписывая в Politico, как Украина “может полностью заменить Россию в поставках важнейшего сырья в Европу».

Он продолжил: «Украина владеет крупнейшим в Европе подземным газохранилищем -33 миллиарда кубометров, прямо на границе со Словакией. Это огромный потенциал. Это может стать стратегически важнейшим для энергетической безопасности ЕС».

ЕС не сидит сложа руки и планирует инвестировать до 72 миллиардов евро в Украину с 2024 по 2027 годы. США вложили 28,4 миллиарда долларов в финансовую поддержку. Великобритания на этой конференции объявила о 3 миллиардах гарантии по кредиту Всемирного банка. МВФ за 4 года выделит 15 миллиардов долларов.

Хотя некоторые из этих сумм безвозвратные, большая часть из них займы, а Украина и так должна иностранным кредиторам свыше 70 миллиардов долларов по данным министерства финансов страны. В этом году придется заплатить по кредитам свыше 3 миллиардов долларов, несмотря на соглашение о двухлетней заморозке платежей на 20 миллиардов иностранных кредитов, и в 2024 выплаты составят 10 миллиардов долларов.

Деньги также дают с ожиданием, что Украина откроется для бизнеса США и Европы. Заместитель госсекретаря США Хосе Фернандес сказал в этом году, что «Необходимость более смелых и оригинальных идей частного сектора будет важнее для Украины, чем когда-либо прежде».

Для поощрения этих инвесторов Украина продолжает приватизацию и отмену законов о защите трудящихся, начатые еще до войны НАТО против России, в особенности после путча 2014 года, готовясь войти на рынок ЕС.

В интервью Guardian в октябре прошлого года, экономический советник Зеленского Александр Роднянский объяснил, по словам газеты, что «Украине нужно обновить ее законы о труде и удвоить усилия по приватизации тысяч компаний, чтобы восстановить экономику».

Роднянский указал на «легкость найма, легкость увольнения, выходное пособие, гибкие часы работы и контракты, и контракты на ограниченный срок», как и на отмену минимальной зарплаты: «Нам нужно обеспечить, чтобы зарплата не была слишком высокой, потому что наша экономика разрушается, и нам надо обеспечить, что это не поднимет безработицу».

Законы, лишающие рабочих прав и вводящие договоры с нулевым временем уже приняты.

В прошлом году на конференции по восстановлению Украины в Лугано, чиновники объявили о намерении Украины приватизировать до 49% 13 крупнейших государственных компаний.

Правительство получило рекордную прибыль от приватизации мелких предприятий в первом квартале этого года. Готовы законы о продаже крупных предприятий, включая крупнейшие химические заводы и энергетические компании. Глава Фонда государственного имущества Рустем Умеров в мае заявил Reuters, про эти законы: «Есть противники этих законов, но это будет последний гвоздь в гроб коммунизма».

(с) Томас Скриппс

https://www.wsws.org/en/articles/2023/06/22/ukre-j22.html – цинк

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