 

Подземный переход через пути МЦД-2 в Покровском-Стрешневе откроют в сентябре

30.06.2023, 1:51, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Строительство подземного пешеходного перехода под путями второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) в районе 1-го Тушинского проезда (район Покровское-Стрешнево) скоро завершится, проинформировал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По его словам, в настоящий момент специалисты устанавливают лифты и приступают к внутренней отделке перехода, в котором будут помещения для эксплуатирующих служб. Этот объект готов на 80%. Все работы должны завершится в сентябре 2023 года. “Строительство перехода никак не повлияло на движение поездов”, – отметил Рафик Загрутдинов.

61-метровый пешеходный переход будет иметь два лестничных схода и два лифта, которые смогут поднимать до тысячи килограммов. Лифтами смогут пользоваться маломобильные граждане.

Помещения для эксплуатирующих служб в пешеходном переходе – это щитовая государственного бюджетного учреждения “Гормост”, щитовые снегоудаления, диспетчерская, насосная и машинные помещения лифтов.

Как только переход построят и введут в эксплуатацию, появится удобная связь между Волоколамским шоссе и 1-м Тушинским проездом. Но в первую очередь данный объект станет безопасным маршрутом через пути МЦД-2.

Покровское-Стрешнево развивается в том числе благодаря программе “Мой район”, активная фаза реализации которой началась в 2019 году. В рамках программы здесь благоустроили территорию транспортно-пересадочного узла “Тушинская”, берега реки Сходня, различные зоны отдыха и скверы, территорию вдоль Деривационного канала.

Также по программе “Мой район” в Покровском-Стрешневе строят новые социальные объекты. Например, в ближайшем будущем на Волоколамском шоссе (владение 71/14) появится школа на 850 мест. В здании общеобразовательного учреждения будетIT-полигон, робо-класс, лабораторно-исследовательские комплексы.

А на соседнем участке (владение 71/13) построят детский сад на 300 мест. В дошкольном учреждении будет неглубокий бассейн. Его глубина составит всего 0,6 метра. В здании создадут все условия для детей разных возрастов.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Спрос на апартаменты вырос на 52%

30.06 / Финансовые проблемы загоняют американцев в пучину стресса

30.06 / В Западном Дегунине сделали площадку для домашних животных

30.06 / Небо над США вновь затянуло дымом от лесных пожаров в Канаде

30.06 / Демографический крах Украины приближается — после российского вторжения население сокращается стремительными темпами

30.06 / На станции метро “Достоевская” появится пандус

30.06 / На станции метро “Достоевская” появится пандус

30.06 / Психолог перечислил неочевидные признаки влюбленности

30.06 / Психолог перечислил неочевидные признаки влюбленности

29.06 / В Ясеневе началось благоустройство территории возле строящегося ледового дворца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика