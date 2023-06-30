Демографический крах Украины приближается — после российского вторжения население сокращается стремительными темпами

В связи с ростом патриотических чувств сегодня ни один украинец не признается, что не вернётся в страну после окончания конфликта. Однако в реальности до 95% украинских беженцев рискуют остаться жить в принявших их странах, говорит польский демограф Ариэль Драбиньский. В интервью Onet он называет три возможных демографических сценария для Украины: плохой — это 30 миллионов населения, очень плохой—25 млн, и драматический — 20 млн.



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Сложно сказать, сколько украинцев проживает сегодня на территории Украины, потому что в условиях вооруженного конфликта крайне непросто получить точные данные. Однако, следует напомнить, что речь идёт о стране, в которой в 1990 году проживало 55 миллионов человек, до конфликта — всего 37 млн, а сейчас примерно 25-29 млн, пишет Onet. С этими данными согласен польский демограф Ариэль Драбиньский, который уверен, что в стране осталось точно не более 30 миллионов украинцев.

В результате конфликта территорию Украины покинуло 8 миллионов беженцев. Одновременно следует напомнить, что в 2021 году на Украине умерло 700 тыс. человек, а родилось только около 200 тыс. Такой показатель безусловно был связан с пандемией короновируса и его последствиями, а также низкой рождаемостью.

В интервью порталу Onet польский демограф прямо говорит, что для восстановления Украины после конфликта нужны люди, а люди вернутся только в том случае, если страна восстановится и им будет куда вернуться. «Следовательно, здесь мы имеем парадокс (…) » — добавляет он. По этой причине шансы на возвращение подавляющего большинства из 8 миллионов беженцев невелики.

«Во-первых, около 3 миллионов украинцев бежали в Россию, как правило, по собственному желанию. Эти люди не вернутся. Более того, я не знаю, хотят ли сами украинцы, чтобы они вернулись», — рассказывает эксперт. 5 миллионов украинцев уехали на Запад — один миллион в США или Канаду, и они тоже не вернутся. В итоге остаётся около 4 миллионов украинцев в ЕС, которые теоретически могут вернуться, но это тоже вряд ли произойдёт.

Ариэль Драбиньский ссылается на украинских аналитиков, которые прямо говорят: ни один украинец не признается, что не вернется в страну, и связано это с огромным ростом патриотических чувств. «Людям просто стыдно признаться, что они не хотят возвращаться, когда их солдаты умирают, защищая свою страну от нападения. Никто на Западе не учитывает этот фактор. А мы без оглядки принимаем эти исследования, которые нам присылают украинцы (…)», — объясняет он. Тоска по Родине, по его мнению, будет чем-то абстрактным, потому что возвращаться по сути будет не к чему.

Согласно некоторым данным, даже 95% украинских беженцев рискует не вернуться обратно. В лучшем случае вернётся 30—50%, но это тоже крайне маловероятно. Ариэль Драбиньский указывает и на то, что вместе с окончанием конфликта проблемы вовсе не исчезнут, а масштабы царящей безработицы лишь будут увеличиваться. Официально из числа проживающих в настоящее время в стране украинцев работают только 9 млн. Реальное число может быть ещё меньше, потому что имея справку о трудоустройстве на предприятиях стратегических отраслей, украинские мужчины избегают попадания на фронт. Следовательно, безработица вынудит многих людей покинуть Украину сразу после окончания конфликта войны в целях поиска работы. Также в этот момент произойдёт и воссоединение семей, которое можно будет назвать второй волной эмиграции.

Демограф уверен, что в большинстве случаев украинцы останутся в Польше и польский рынок труда тоже выиграет от этого решения. Он с лёгкостью поглотит дополнительные несколько сотен тысяч человек, потому что самая большая проблема польской экономики это именно демография. Однако если Польша упустит свой шанс, то всех желающих украинцев примет Германия, у которой ещё большие проблемы в этом плане. Украине особо нечего будет предложить своим гражданам в плане основных факторов, влияющих на решения о том, где жить. Ни об общей и финансовой безопасности, стабильности и уровне обслуживания пока не может быть и речи.

В беседе с Onet Ариэль Драбиньский называет три демографических сценария для Украины: плохой — это 30 млн, очень плохой— это 25 млн, и драматический — это 20 млн. Спустя пару лет после окончания конфликта, украинцы сами признают, что им нужно по крайней мере 30 лет, чтобы их общество хотя бы как-то нормализовалось. Однако чем дольше будет продолжаться конфликт, тем самый худший сценарий будет становится всё более реальным и тем меньше людей вернётся.

Более того, такая тенденция играет на руку России, которая сознательно сделала ставку на депопуляцию Украины, вынудив людей эмигрировать. Более того, восстанавливать скорее будут только большие города, а украинские сельские местности, которые и так вымирают уже более 30 лет, вообще исчезнут. Диспропорция между крупными городами и деревнями будет только углубляться. Занятно и то, что у Запада до сих пор нет плана по восстановлению реконструкции Украины.

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