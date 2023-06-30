Летние платья 2023: актуальные модели, корректирующие силуэт

Уже пришло лето, и пора доставать платье из шкафа. Это одежда, которая подчеркивает женственность и красивый силуэт. Однако совсем непросто подобрать идеальное платье, которое помогает визуально удлинить фигуру и замаскировать имеющиеся недостатки. Вот несколько платьев, которые сейчас в моде и помогут сделать образ просто восхитительным.

Какую модель платья лучше всего выбрать?

В этом году преобладают струящиеся наряды с цветочными узорами, которые привнесут свежесть и невероятную летнюю атмосферу.

Стоит выбирать платья, подчеркивающие плечи, чтобы визуально улучшить силуэт. Вертикальные линии на платье также являются эффективным способом привлечь внимание к наряду.

Как правильно подобрать ткани?

Материал и покрой платья имеют очень важное значение для получения желаемого эффекта стройного силуэта. Слишком обтягивающие ткани типа стрейч не особо подходят, они будут визуально выделять все складки на теле.

Отличным решением станут мягкие и струящиеся материалы. Матовые ткани воздушные и красивые. Они отлично подходят для лета 2023 года. Слишком блестящие и тяжелые материалы помогут подчеркнуть имеющиеся недостатки.

Носить утягивающее белье

Оно очень практичное, поэтому его можно носить под платьем, так как есть специальные модели, которые подчеркивают талию и скрывают живот. Утягивающее белье бывает разных размеров и цветов, от телесного до черного. Можно найти трусики с высокой талией, а также комплекты, включающие как бюстгальтер, так и моделирующее боди.

Как правильно выбрать цвет наряда?

Цвет – один из важных элементов, который нельзя недооценивать при выборе платья, чтобы подчеркнуть фигуру и сделать ее привлекательнее.

Отличным решением станут темные матовые цвета, которые подчеркнут силуэт и скроют живот. Темно-синий — один из трендовых цветов 2023 года, наряду с классическим черным и графитовый серым. Вертикальные полосы, принты и цветочные мотивы помогут придать образу элегантность.

Какую модель платья выбрать?

Платье-туника

Платье-туника очень удобное, элегантное и отлично подходит для всех типов фигуры. Женщины небольшого роста также могут воспользоваться этим летним предложением в этом году, так как оно удлинит ноги, и в итоге силуэт будет более подтянутым.

Это платье идеально подходит для прекрасных летних ночей и вечеров у моря, для прогулки по пляжу и для официальных мероприятий. Эта модель не слишком широкая и не слишком облегающая. В таком наряде можно чувствовать себя комфортно и стильно. Можно сочетать с обувью на платформе, каблуках или босоножками на плоском ходу.

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Платье с запахом

Этот наряд имеет V-образный вырез, который привлечет внимание к верху платья. Завязка на талии визуально скрывает живот и подчеркивает талию.

Можно выбрать модель с разрезом на одной стороне, чтобы придать образу пикантности. Это также подчеркнет женские ножки. Хорошо смотрится модель с цветочными мотивами.

Платье-рубашка

Этот наряд простой и очень привлекательный. Можно добавить пояс на талии, чтобы подчеркнуть фигуру.

Если платье однотонное, можно использовать его для повседневной носки, сочетая с кроссовками или босоножками нестандартного цвета.

Платье А-силуэта

Этот наряд из 60-х годов сегодня вернулся в моду. Такое платье идеально сидит на фигуре.

Будь то дневной или вечерний образ, можно носить это платье с туфлями на высоких каблуках или платформе. Если хочется добавить нотку гламура, стоит надеть серьги и браслеты с камнями.

Платье в стиле ампир с цветочными мотивами

Это очень женственный наряд, который поможет удлинить силуэт.

Одежда эффектная и свободная, поэтому хорошо подходит даже для беременных женщин, которые будут чувствовать себя в нем легко и комфортно.

Длинное платье с короткими рукавами и разрезами

Это просто невероятный наряд, который скрывает живот, подчеркивает плечи и обнажает часть ног. Он придает женщине шикарный вид.

Лучше всего выбирать платье однотонного цвета, такого как черный, красный или бордовый. Это платье отлично подходит для мероприятий, свадеб и роскошных вечеринок.