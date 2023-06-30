Мошенники на телефоне: как не стать жертвой аферистов, используя кодовое слово

Телефонные мошенники постоянно разрабатывают новые способы обмана людей, и защититься от них становится все сложнее. Однако, руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко поделился некоторыми полезными советами, которые помогут отличить звонок мошенника от обычного звонка. В беседе с радио Sputnik он перечислил несколько способов защиты от аферистов.

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Одной из основных причин утечек персональных данных является небрежность интернет-магазинов и служб доставки еды. По словам Пащенко, для защиты от мошенников рекомендуется использовать вымышленное имя при обращении в такие сервисы. Например, если вы представились как Иван Иванович Иванов, а затем получили звонок от мошенников, которые также называют вас Иваном Ивановичем Ивановым, вы сразу поймете, что это попытка обмана.

Очень часто мошенники выдают себя за родственников или близких людей, чтобы получить деньги. Они могут рассказывать о якобы произошедших с ними несчастьях и умолять о финансовой помощи. Чтобы не попасться на такой трюк, Пащенко советует заранее договориться с близкими о кодовом слове на случай экстренной ситуации. Если вам позвонил предполагаемый родственник и попросил деньги, вы можете попросить его назвать кодовое слово. Если собеседник не знает его, это верный знак того, что перед вами мошенник.

Еще один полезный способ раскрыть мошенника – проверить его номер телефона в поисковой системе браузера и прочитать отзывы о нем. Если другие люди уже столкнулись с этим номером и оставили отрицательные отзывы, это может быть предупреждение о мошеннической активности.

Наконец, Григорий Пащенко предостерегает от ситуаций, когда мошенник отказывается сделать видеозвонок, утверждая, что он находится в состоянии аффекта или не в состоянии использовать эту функцию. Пащенко утверждает, что в таких случаях не стоит поддаваться на уловки мошенника.

Видеозвонок может быть эффективным способом проверить подлинность собеседника. Даже если мошенник будет утверждать, что не может сделать видеозвонок, необходимо сохранять бдительность и настаивать на этой проверке. Ведь использование видеосвязи позволит убедиться, что человек на другом конце провода действительно является тем, кем он себя выдает, и что это не попытка обмана.

Григорий Пащенко призывает всех быть внимательными и осторожными при общении по телефону. Необходимо помнить о возможности мошенничества и применять различные методы защиты, чтобы не стать жертвой аферистов. Следуя советам эксперта, можно уменьшить риск попасть в ловушку мошенников и сохранить свои финансы и личные данные в безопасности.