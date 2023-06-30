На станции метро “Достоевская” появится пандус

В пресс-службе столичного комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертизы) сообщили о согласованной документации для обустройства пандуса на станции Люблинско-Дмитровской линии метро “Достоевская”.

Председатель Москомэкспертизы пояснила, что сначала специалисты демонтируют металлический пандус и швеллеры, а также заменят поврежденные участки гранитного покрытия. Затем они уложат гранитную плитку и установят новый пандус на платформу станции.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что в столице проживает около одного миллиона людей с инвалидностью. По его словам, в 86% социально значимых объектах города сформирована безбарьерная среда.

“Мы уделяем им (людям с инвалидностью – Прим. ред.) особое внимание и стараемся создать комфортные условия для жизни”, – писали Собянин в своем телеграм-канале.

С 2013 года в московском метро работает Центр обеспечения мобильности пассажиров. Инспекторы помогают людям с нарушением слуха, зрения, функций опорно-двигательного аппарата, пожилым людям, многодетным семьям, а также детям безопасно передвигаться. Сотрудники Центра сопровождают по всему маршруту следования. Время обслуживания: с 5:30 до 01:00.

Отправить заявку на сопровождение и узнать более подробную информацию о Центре обеспечения мобильности пассажиров можно в мобильном приложении “Метро Москвы” или написать чат-боту Александре в любом мессенджере. Также можно позвонить по телефонам +7 (495) 622-73-41 и +7 (800) 250-73-41. Услуги инспекторов Центра бесплатны .

За последние девять лет в московском метро под контролем сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров

и Российской школы подготовки собак-проводников ВОС воспитали 290 четвероногих помощников. В 2023 году обучат еще 60.

Ранее в московском метро на всех турникетах и колоннах экстренного вызова разместили тактильные надписи “Вход” со шрифтом Брайля для слабовидящих пассажиров.

А на 52 станциях увеличен уровень освещенности. Об этом также рассказывал мэр Сергей Собянин.