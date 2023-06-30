 

Психолог перечислил неочевидные признаки влюбленности

30.06.2023, 0:30, Новости дня
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Парадоксально, но некоторые мужчины совершенно не умеют выражать свои чувства перед женщинами. Вернее, они поступают таким образом, что могут, наоборот, отпугнуть даму сердце. При этом представители сильного пола могут допускать оплошности на свиданиях совершенно неосознанно.

Наверное, многие мальчики в школе дергали за косички девочек, которые им нравились – по-другому выражать свои чувства они не умели. Оказывается, данная проблема не проходит с возрастом, а нелепые поступки определяются на подсознательном уровне.

И если мужчина в любом возрасте остается ребенком, то женщина вполне может разобраться, испытывает кавалер симпатию к ней или нет. По каким признаком можно определить влюбленность, объяснила психолог Валентина Корешкова.

В интервью интернет-изданию “Подмосковье сегодня” она подчеркнула, что далеко не все кавалеры очевидно демонстрируют симпатию, например, с помощью комплиментов. Особенно часты такие случаи на работе.

Зачастую мужчина может придираться по поводу и без к коллеге, к которой испытывает симпатию. По словам эксперта, в этом случае растерянные мужчина просто пытаются найти лишний повод для разговора с дамой.

Представитель сильного пола даже может спровоцировать ссору с женщиной, в которую влюблен, из-за невозможности справиться с эмоциями. Однако возможна и ровно противоположная ситуация.

Некоторые мужчины ведут себя с дамами уж слишком по-дружески, например, подкалывать или даже передразнивать. Это, как отмела психолог, свидетельствует о симпатии.


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