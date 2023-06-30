 

Аресты в Дейр-эз-Зор

30.06.2023, 0:12, Разное
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«Антивагнеровская» кампания докатилась до воюющей Сирии.


Фото: real-vin.com

Вечером 27 июня в СМИ со ссылкой на арабский телеканал «Аль-Хадас» появилась информация о том, что российская военная полиция якобы задержала четырех высокопоставленных командиров ЧВК «Вагнер» в Сирии, а также побывала в трех представительствах военной компании. В то же время медиа, связанные с ЧВК, не подтверждают эту информацию. Ни российская, ни сирийская официальные стороны не давали комментариев по этому поводу. «Новая» выяснила детали и узнала, что может ждать бизнес-компанию Евгения Пригожина в Сирии в ближайшее время.

Как подтвердил наш коллега, журналист Вадих Эль-Хайек, освещающий события на Ближнем Востоке, со ссылкой на свои источники на местах:

действительно, арестованы как минимум четыре человека, в то время как еще, по разным данным, от четырех до 12 командиров задержано в разных районах Сирии.

Четверо из них — в районе Эс-Сувейда, который относится к Южной Сирии и граничит с Израилем. Несколько задержаний было на авиабазе Хмеймим на побережье Сирии, а также на трех базах ЧВК «Вагнера»: в Хаме, в Дамаске, а также в Дейр-эз-Зор, что почти на границе с Ираком. Именно там находятся месторождения нефти, которые и охраняют вагнеровцы.

Дейр-эз-Зор называют главштабом ЧВК в Сирии — по информации, фигурирующей в сирийском информационном поле, «Вагнер» может получать до 30% чистой прибыли от всей добычи нефти в республике.

«В этом месте на улицах русскую речь услышишь чаще, чем арабскую, — иронизирует Эль-Хайек. — Местные называют это место Moscowgrad».

Что касается компании Пригожина в Сирии — прошедшие аресты мало скажутся на ее деятельности, считают наши собеседники. Договоренности между сирийским правительством и ЧВК «Вагнер» сейчас остаются неизменными — поскольку заключены не между государствами, а между сирийским режимом и частной парамилитарной структурой.

Катерина Рукавцова

Источник: Новая газета


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